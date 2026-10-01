به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌ها و موسسات تابعه مأموریتی با حضور سرپرست، معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و روسای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه مأموریتی برگزار شد.

غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در این نشست با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری میان گروه شرکت‌های ذیل سازمان، گفت: یکی از اهداف ایجاد شرکت‌های مأموریتی کاهش هزینه مبادله است. در این رویکرد با مدیریت هزینه‌ها، مطلوبیت ایجاد و بازدهی بالاتر می‌رود.

وی تأکید کرد: تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و با عموم مردم در ارتباط است و آثار فعالیت و تصمیمات سازمان بر زندگی مردم شگرف است. حتی فعالیت شرکت‌های مأموریتی سازمان هم بر زندگی مردم تأثیرگذار است و مدیران این شرکت‌ها باید این موضوع را به دقت مورد توجه قرار دهند.

محمدی، ارائه خدمت‌ با کیفیت به ذی نفعان را مهم ترین وظیفه سازمان دانست و تصریح کرد: شرکت‌های سازمان در کنار برنامه‌های راهبردی و عملیاتی باید برنامه ضمانتی ارائه خدمات در شرایط سخت را نیز داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته مشترک دائمی شرکت‌های تابعه مأموریتی، گفت: لازم است در جلسات کمیته مسائل شرکت‌ها احصاء و راهکارها تعیین شود.

محمدی افزود: انتظار داریم توافق‌نامه سطح خدمات برای شرکت‌ها داشته باشیم تا مبنای سنجش و پایش عملکرد شرکت‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی فرصت‌های فراوان در سازمان و شرکت‌های تابعه تأکید کرد: از فرصت‌ها و توانمندی‌های داخلی سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده شود تا زنجیره ارزش تکمیل، و زمینه ارتقای خدمت‌سانی به مخاطبان فراهم شود.