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۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

مهم ترین وظیفه تأمین‌اجتماعی ارائه خدمت‌ با کیفیت به ذی نفعان است

مهم ترین وظیفه تأمین‌اجتماعی ارائه خدمت‌ با کیفیت به ذی نفعان است

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، ارائه خدمت‌ با کیفیت به ذی نفعان را مهم ترین وظیفه سازمان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌ها و موسسات تابعه مأموریتی با حضور سرپرست، معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و روسای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه مأموریتی برگزار شد.

غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در این نشست با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری میان گروه شرکت‌های ذیل سازمان، گفت: یکی از اهداف ایجاد شرکت‌های مأموریتی کاهش هزینه مبادله است. در این رویکرد با مدیریت هزینه‌ها، مطلوبیت ایجاد و بازدهی بالاتر می‌رود.

وی تأکید کرد: تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و با عموم مردم در ارتباط است و آثار فعالیت و تصمیمات سازمان بر زندگی مردم شگرف است. حتی فعالیت شرکت‌های مأموریتی سازمان هم بر زندگی مردم تأثیرگذار است و مدیران این شرکت‌ها باید این موضوع را به دقت مورد توجه قرار دهند.

محمدی، ارائه خدمت‌ با کیفیت به ذی نفعان را مهم ترین وظیفه سازمان دانست و تصریح کرد: شرکت‌های سازمان در کنار برنامه‌های راهبردی و عملیاتی باید برنامه ضمانتی ارائه خدمات در شرایط سخت را نیز داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته مشترک دائمی شرکت‌های تابعه مأموریتی، گفت: لازم است در جلسات کمیته مسائل شرکت‌ها احصاء و راهکارها تعیین شود.

محمدی افزود: انتظار داریم توافق‌نامه سطح خدمات برای شرکت‌ها داشته باشیم تا مبنای سنجش و پایش عملکرد شرکت‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی فرصت‌های فراوان در سازمان و شرکت‌های تابعه تأکید کرد: از فرصت‌ها و توانمندی‌های داخلی سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده شود تا زنجیره ارزش تکمیل، و زمینه ارتقای خدمت‌سانی به مخاطبان فراهم شود.

کد مطلب 6964324
حبیب احسنی پور

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