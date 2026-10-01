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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

فلسفی: افزایش حقوق بدون کنترل قیمت‌ها اثر خود را از دست می‌دهد

فلسفی: افزایش حقوق بدون کنترل قیمت‌ها اثر خود را از دست می‌دهد

تهران-نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: افزایش حقوق به‌تنهایی راهکار نیست و اگر قیمت‌ها همزمان افزایش یابد، اثر افزایش دستمزدها از بین می‌رود.

پیمان فلسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی باید تغییر کند و برای کنترل تورم و قیمت‌ها، ریل‌گذاری قانونی جدیدی انجام شود.

وی افزود: افزایش حقوق به‌تنهایی راهکار نیست؛ چراکه وقتی قیمت‌ها نیز همزمان افزایش پیدا می‌کنند، افزایش دستمزد اثر خود را از دست می‌دهد.

فلسفی با تأکید بر ضرورت ثبات نرخ ارز گفت: باید قیمت ارز تثبیت شود و عددی برای آن تعیین شود که حداقل پنج سال تغییر نکند. با ثبات نرخ ارز می‌توان سایر متغیرهای اقتصادی را نیز کنترل کرد؛ چراکه در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز بهانه‌ای برای افزایش هزینه واردات و تولید شده است.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس ادامه داد: برای این کار باید شجاعت تصمیم‌گیری درباره وضعیت ارز وجود داشته باشد و همزمان موضوع دلارزدایی، استفاده از ارزهای ملی و پول ملی دیجیتال، تقویت ارزش پول ملی و کاهش وابستگی به ارز خارجی دنبال شود.

وی بازنگری در نرخ بهره بانکی را نیز ضروری دانست و گفت: اگر بتوان قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را تثبیت و حتی کاهش داد، زمینه افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی مردم فراهم می‌شود.

کد مطلب 6964387

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      0 0
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      پس جناب وکیل ! چه پیشنهادی دارید شما و دولت فقط همش دم از تورم می زنید شاید البته شاید از وضعیت موجود اقشار آسیب‌پذیر اطلاع داشته باشید.....
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      0 0
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      مگه قیمت رو میشه کنترل کرد؟ تا اقتصاد درست نشه، حتی تثبیت قیمت یعنی کاهش موجودی، حجم و کیفیت و بازار سیاه

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