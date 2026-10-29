توقیف کوییک حامل ۷ تبعه غیر مجاز و کامیون پلاک مخدوش در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: عوامل گشتی پلیس راه در سراسر استان کنترل ناوگان حمل بار و سوخت در محورهای برون شهری را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: در همین راستا مأموران گشت پلیس راه محور بندرعباس به میناب یک دستگاه خودروی سواری کوییک را که حامل ۷ تبعه غیر مجاز بود، توقیف کردند.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان همچنین از توقیف و اعمال قانون یک دستگاه کامیون به دلیل دستکاری و مخدوش کردن پلاک خبر داد.

حق‌پرست با اشاره به گشت زنی مستمر و هدفمند مأموران پلیس راه در محورهای برون شهری بر تداوم نظارت و کنترل ناوگان حمل‌ و نقل با هدف برخورد با تخلفات و ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های استان تأکید کرد.