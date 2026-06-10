به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان هرمزگان، اظهار کرد: در روزهای اخیر مورد خاصی در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده و تردد وسایل نقلیه در اغلب مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است.

وی افزود: تنها در محور منتهی به اسکله شهید رجایی به دلیل تردد سرویس‌های شرکت‌ها و واحدهای صنعتی در برخی ساعات شاهد افزایش حجم ترافیک و تراکم مقطعی هستیم که این وضعیت نیز تحت کنترل قرار دارد و مشکل خاصی در تردد خودروها وجود ندارد.

رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای ایمنی جاده‌ها، گفت: به منظور اعاده و تقویت امنیت ترافیکی در سطح راه‌های استان، طی روزهای آینده طرح مشترکی با همکاری پلیس راه استان فارس در محورهای مواصلاتی هرمزگان اجرا خواهد شد.

حق‌پرست تصریح کرد: در این طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و نبستن کمربند ایمنی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس راه قرار دارد.

وی با بیان اینکه پلیس راه استان‌های هرمزگان و فارس به صورت مشترک در اجرای این طرح مشارکت خواهند داشت، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف کاهش سوانح رانندگی، افزایش نظم ترافیکی و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه هرمزگان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس را در اجرای هرچه بهتر این طرح همراهی کنند و افزود: اطلاع‌رسانی لازم پیش از آغاز طرح به شهروندان انجام می‌شود تا رانندگان با آگاهی کامل نسبت به رعایت مقررات اقدام کنند.

حق‌پرست در پایان تأکید کرد: نتایج و دستاوردهای اجرای این طرح پس از جمع‌بندی نهایی به اطلاع مردم و هم‌استانی‌های عزیز خواهد رسید.