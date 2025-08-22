بهره برداری از ۲۸ پروژه طی هفته دولت در شهرستان زرقان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نظری ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی گفت: طرح‌های هفته دولت در شهرستان زرقان در بخش طرح‌های تولیدی، فضاهای آموزشی، بهداشت و درمان، برق رسانی، مسکن و تأسیسات زیربنایی و روبنایی است که به بهره‌برداری می‌رسند.

به گفته سرپرست فرمانداری زرقان واحد صنعتی سلولزی لطیف صنعت کیمیا، واحد تولید بتن آماده جاوید سخت کارا در شهر زرقان و طرح توسعه واحد پرورش شتر مرغ مولد در لپویی جمعاً به ارزش ۳۵۷ میلیارد تومان از مهمترین پروژه‌های بخش تولید و صنعت است که در هفته دولت در شهرستان زرقان به بهره برداری می‌رسند.

وی از افتتاح نخستین مدرسه خبرساز طرح نهضت عدالت توسعه فضاهای آموزشی استان فارس در شهر لپویی خبر داد و گفت: مدرسه شش کلاسه محمود افسری که به همت خیر مدرسه ساز و اداره کل نوسازی مدارس استان با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث شده نیز با حضور دکتر امیری استاندار فارس به بهره برداری خواهد رسید.

سرپرست فرمانداری زرقان با اشاره به شعار ۱۲ ماه خدمت، ۱۲ روز مقاومت در هفته دولت ادامه داد: در بخش بهداشت و درمان نیز عملیات احداث تصفیه خانه بیمارستان امام حسن عسگری زرقان، به همراه عملیات احداث ساختمان مرکز جامع سلامت روستای شول کلنگ زنی خواهد شد.

به گفته نظری احداث تصفیه خانه بیمارستان زرقان از جمله پروژه‌های مهم زیست محیطی است که در بهبود شرایط آلایندگی منابع آب شهرستان تأثیر بسزایی خواهد. داشت.

وی از اجرای ده پروژه برق رسانی به روستاها و مراکز صنعتی، تجاری و شهری این شهرستان خبر داد و گفت: در مجموع بیش از ۱۴ میلیارد تومان صرف عملیات برق رسانی در یک سال گذشته گردیده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان زرقان از تکمیل و تحویل ۶ واحد مسکونی افراد تحت پوشش بهزیستی خبر داد و افزود: ۱۴۳ واحد مسکونی روستایی نیز جمعاً به ارزش ۴۴ میلیارد تومان در یکسال گذشته در قالب طرح ویژه‌ای بهسازی و مقاوم سازی شده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه شهری نیز طرح تملک و مرمت منزل تاریخی سردار حیدر زرقانی و نیز پارک محله شهریار، نمازخانه بوستان آزادگان، بهسازی گلزار شهدای دودج و اجرای پیاده راه سلامت توسط شهرداری زرقان به ارزش بیش از ۲۸ میلیارد تومان به افتتاح خواهد رسید.

وی ادامه داد: در یکسال گذشته به ۲۳۲ واحد روستایی در شهرستان زرقان نیز با اعتباری بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان گازرسانی شده است.