آغاز عملیات احداث سه پروژه عمرانی آموزشی جهرم بااعتبار ۳۰میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی، آئین کلنگ‌زنی سه پروژه عمرانی آموزشی در شهرستان جهرم با حضور محمد رضا رضایی نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین مدبر امام جمعه جهرم، محمد حسن شعبانی فرماندار ویژه شهرستان جهرم و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم عبدالصمد یاسمی پور مدیر آموزش و پرورش شهرستان جهرم گفت: این پروژه‌ها شامل احداث ۱۴ کلاس درس در سه نقطه آموزشی شهرستان است.

وی ادامه داد: اعتبار کلی این سه طرح بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان است که در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جهرم تصریح کرد: این اقدام در امتداد نهضت ملی عدالت آموزشی، با هدف رفع محرومیت‌های زیرساختی، ارتقای کیفیت یادگیری و فراهم‌سازی فضای تربیتی شایسته برای دانش‌آموزان مناطق مختلف شهرستان صورت گرفته است؛ حرکتی که نه‌تنها به توسعه فیزیکی مدارس می‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و تقویت سرمایه انسانی آینده خواهد بود.