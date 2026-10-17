حمیدرضا خان‌محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی مدارس برای استفاده دانش‌آموزان گفت: بر اساس یکی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود، مدارس جدیدالاحداث باید حتماً مناسب‌سازی شده باشند و ضوابط و شرایط تعیین‌شده در نشریات فنی، متناسب با دستورالعمل‌های بالادستی، در ساخت این مدارس رعایت شود.

وی افزود: علاوه بر این، سالانه ۵۰۰ مدرسه در فصل تابستان با در نظر گرفتن ضوابط مناسب‌سازی می‌شوند و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرند.

خان‌محمدی با اشاره به پروژه‌های تعریف‌شده در نهضت توسعه مدارس اظهار کرد: در این نهضت، ۸ هزار پروژه بر اساس نظام مسائل مطرح‌شده تعریف شده است که از این تعداد، ۴۷۰۰ پروژه تا مهر امسال تحویل داده شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: سایر پروژه‌ها نیز قرار است تا پایان دولت تکمیل و به دانش‌آموزان تحویل داده شوند. تحقق این هدف با کمک خیرین، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دنبال می‌شود.