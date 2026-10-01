خلیلی: هوشمندسازی فرآیندهای قضایی باید به تحقق عدالت منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در جلسه وبیناری با موضوع ارزیابی طرح تحولی ارجاع هوشمند پرونده قضایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و سایر شهدای راه حق، اظهار کرد: یکی از مباحثی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ باورها و اعتقادات در انجام مسئولیت‌های سازمانی است. اگر این باورها و اعتقادات وجود نداشته باشد، انگیزه لازم برای انجام مسئولیت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نتیجه اقدامات تحولی باید برای مردم قابل مشاهده باشد، گفت: تحول زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم و در فرآیندهای قضایی قابل مشاهده باشد. مردم باید کاهش زمان، افزایش شفافیت، کاهش خطا و حذف زمینه‌های سوگیری را احساس کنند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: عدالت نباید صرفاً یک مفهوم نظری باشد؛ بلکه باید در میدان عمل و در فرآیندهای قضایی برای مردم قابل لمس باشد. تمام اقداماتی که در حوزه هوشمندسازی، کاهش اطاله دادرسی، اصلاح فرآیندها و استفاده از فناوری انجام می‌شود، باید در نهایت به تحقق عدالت منجر شود.

وی با بیان اینکه عدالت، پایه و اساس حاکمیت است، اظهار کرد: رضایتمندی مردم نیز بدون عدالت محقق نخواهد شد؛ بنابراین تلاش برای تحقق عدالت باید مبنای اقدامات ما در دستگاه قضایی باشد و هر طرحی که اجرا می‌کنیم باید با این معیار مورد ارزیابی قرار گیرد که تا چه میزان توانسته است فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات قضایی را عادلانه‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر کند.

معاون اول قوه قضاییه در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه قضایی در اجرای طرح‌های تحولی گفت: همکاران ما در استان‌ها در خط مقدم اجرای این طرح‌ها قرار دارند و تلاش آنها قابل تقدیر است. امیدواریم با استمرار این اقدامات، اجرای طرح در سطح کشور توسعه یابد و همه مجموعه‌ها بتوانند از ظرفیت سامانه‌های هوشمند به شکل صحیح و مؤثر استفاده کنند.