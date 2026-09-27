به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر صبح یکشنبه با بیان اینکه انگور مهم‌ترین محصول باغبانی استان همدان محسوب می‌شود و نیمی از مجموع تولید یک میلیون تنی محصولات باغی استان را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: براساس آمارها استان همدان پس از استان‌های پیشرو در رتبه دوم تولید انگور کشور قرار دارد.

وی با اشاره به شاخص‌های بهره‌وری در این حوزه تصریح کرد: در حالی که میانگین عملکرد تولید انگور در کشور حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده این رقم در باغات استان همدان به ۲۱ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم می‌رسد که نشان‌دهنده عملکردی معادل یک‌ونیم برابر میانگین کشوری است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان شهرستان ملایر را کانون اصلی تولید محصول انگور دانست و افزود: این شهرستان با در اختیار داشتن ۱۳ هزار هکتار باغ انگور سالانه ۲۸۰ هزار تن محصول تولید می‌کند و پس از ملایر شهرستان‌های بهار و همدان نیز از دیگر مناطق استراتژیک در تولید این محصول هستند.

فروزانفر با اشاره به جایگاه ویژه انگور در اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از انگور تولیدی استان به کشمش تبدیل می‌شود که علاوه بر تامین نیاز داخلی نقش موثری در توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص سرانه تولید اشاره کرد و گفت: سرانه تولید انگور در کشور حدود ۳۹ کیلوگرم برای هر نفر است در حالی که این رقم در استان همدان به حدود ۲۶۴ کیلوگرم به ازای هر نفر می‌رسد که بیش از ۶ برابر میانگین کشوری است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان بر ضرورت تمرکز بر حلقه‌های پس از تولید تاکید کرد و افزود: مجموع این شاخص‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بی‌نظیر بخش باغبانی استان است و توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی استاندارد و تقویت زنجیره صادرات اولویت اصلی ما برای افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی در حوزه کشاورزی همدان خواهد بود.