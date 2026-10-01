ادامه توسعه ارتباطی ایرانسل در سمنان از ۵G تا فیبر و روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح‌های توسعه‌ای در استان سمنان، با هدف گسترش پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه و افزایش دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی اجرا و افتتاح شد. این پروژه‌ها در راستای کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی، به بهره‌برداری رسیدند.

مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در قالب جلسه شورای اداری استان، با حضور دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، دکتر نیک‌محمد بلوچ‌زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، دکتر محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه و دکتر علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، دکتر علیرضا نعیمی‌صدیق مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان سمنان و مدیران استانی و مدیران ایرانسل، در محل استانداری سمنان برگزار شد.

این پروژه‌ها که به نمایندگی از سایر طرح‌های ارتباطی ایرانسل در استان به بهره‌برداری رسیده‌اند، با هدف توسعه پوشش اینترنت پرسرعت، ارتقای کیفیت شبکه، افزایش دسترسی ارتباطی در مناطق شهری و روستایی، کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی اجرا شده‌اند.

در جریان این مراسم، پس از ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه‌های ارتباطی ایرانسل در استان سمنان، توسط مدیرارشد پروژه‌های روستایی ایرانسل، ارتباط آنلاین با محل اجرای پروژه‌ها، برقرار و طرح‌های ارتباطی به صورت رسمی افتتاح شدند.

پروژه‌های توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) در شهرهای شاهرود و بسطام استان سمنان، در مجموع دو شهر با اعتباری بالغ بر ۳۶۱۹میلیارد ریال و به طول ۱۴۷.۵ کیلومتر افتتاح شد.

این میزان توسعه شبکه فیبر نوری، جمعیتی بالغ بر ۱۵۹هزار خانوار را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده و با توجه به طی شدن عملیات حفاری و سایر مراحل اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این شهر بهره‌مند شوند.

پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل در بیش از ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد و در حال حاضر امکان ارائه سرویس فیبر نوری در شهرهای تهران، شیراز، بابل، اراک، شهر جدید صدرا، تبریز، کرج، جویبار، شاهرود، بسطام، ورامین، محمدشهر، ماهدشت، گلستان، امیرکلا، چهاردانگه، قائم‌شهر، شازند، گلسار، کمالشهر، شهریار و دولت‌آباد فراهم است. مشترکان در این شهرها، تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به سایر خدمات ارتباطی و پایداری و ثبات ارتباط را به دست می‌آورند.

چهارمین سایت ۵G استان سمنان در شاهرود

سایت نسل پنجم ایرانسل، در خیابان فردوسی شاهرود، با اعتباری معادل ۲۷۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این سایت چهارمین سایت ۵G ایرانسل در استان سمنان به شمار می‌رود و ظرفیت شبکه نسل پنجم را در شهر شاهرود افزایش می‌دهد. راه‌اندازی این سایت، امکان ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت، کاهش تأخیر شبکه و پاسخگویی بهتر به نیاز کاربران را فراهم کرده است.

ایرانسل نخستین ارائه‌دهنده ۵G در ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه و توسعه فناوری نسل پنجم را آغاز و در شهریور ۱۳۹۶، نخستین نمونه شبکه کامل ۵G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کرد.

ایرانسل در مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ۵G کشور را راه‌اندازی کرد و توسعه این فناوری را در شهرهای مختلف ادامه داد و تا پایان بهار سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۷۶ سایت نسل پنج را در ایران راه اندازی کرد.

ایرانسل در دی ۱۴۰۲، با رونمایی از شبکه ۵G-SA وارد نسل ۵.۵ ارتباطات شد و در تیر ۱۴۰۳، رکورد بالاترین سرعت اینترنت ایران، معادل ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه، را بر بستر این شبکه ثبت کرد.

توسعه ۵G ایرانسل در ادامه با ارائه قابلیت‌های پیشرفته‌ای همچون «تماس نسل پنجم یا ۵G New Calling»، ثبت رکورد سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه در سایت ۵G رشت و معرفی بابل به‌عنوان نخستین «شهر تمام ۵G» ایران همراه بوده است.

سایت ارتباطی روستایی کهک به بهره‌برداری رسید

سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در آبادی کهک با مجموع ۴۰ خانوار و ۱۰۶ نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل منابع طرح خدمات عمومی اجباری (USO) به بهره‌برداری رسید. این سایت، آبادی‌های کهک و سنرد در بخش مرکزی شهرستان گرمسار را تحت پوشش قرار داده و دسترسی پایدار ساکنان این منطقه به اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی را ممکن ساخته است.

با افتتاح این پروژه، امکان استفاده از اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت برای ساکنان این روستاها فراهم شده و گام دیگری در جهت کاهش شکاف دیجیتال و گسترش عدالت ارتباطی برداشته شده است.