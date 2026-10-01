پوشش فیبر نوری کشور ۷ برابر شد؛ «سمنان» پیشرو در پوشش اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان سمنان که با موضوع افتتاح همزمان ۱۱۲ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پوشش فیبر نوری در کشور در دولت چهاردهم نزدیک به هفت برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم حدود ۳۵۰ هزار خانوار ایرانی تحت پوشش فیبر نوری قرار داشتند، افزود: این شاخص امروز به حدود دو میلیون خانوار رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به روند توسعه فیبر نوری در کشور، بیان کرد: این توسعه در حالی رقم خورده که کشور به‌ویژه طی ۱۵ ماه اخیر با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه بوده است.

هاشمی با بیان اینکه توسعه فیبر نوری به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم دنبال می‌شود، گفت: ارتقای کمی و کیفی دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت از اهداف اجرای این طرح است.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار کشور، تأکید کرد: زیرساخت‌های ارتباطی در وضعیت خوبی قرار دارند و در کنار توسعه این زیرساخت‌ها، گسترش خدمات مرتبط با اقتصاد دیجیتال نیز به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات دنبال می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به وضعیت ارتباطات و دسترسی به اینترنت در استان سمنان اشاره کرد و افزود: سمنان از نظر پوشش اینترنت یکی از استان‌های شاخص و پیشرو کشور محسوب می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه استان سمنان در شاخص‌های مختلف حوزه ارتباطات نسبت به بسیاری از استان‌های کشور وضعیت بهتری دارد، گفت: تداوم این کیفیت و ارتقای وضعیت موجود، دو سیاستی است که در حوزه ارتباطات استان سمنان دنبال می‌شود.