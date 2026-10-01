به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و شهدای خدمت، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس، هفته تجدید عهد با شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت است.

وی افزود: امروز در محضر خانواده‌هایی هستیم که عزیزترین سرمایه زندگی خود را تقدیم اسلام، انقلاب و ایران کردند و خانواده‌های معظم شهدا، بزرگ‌ترین مدرسه صبر، ایمان و فداکاری هستند.

فرماندار رودان با بیان اینکه شهدا با ایثار و فداکاری خود امنیت و عزت کشور را رقم زدند، گفت: شهدا رفتند تا ایران بماند، تا پرچم عزت این ملت برافراشته بماند و امروز ما بتوانیم با امنیت، آرامش و سربلندی زندگی کنیم.

محسنی تصریح کرد: امروز وظیفه ما این است که راه شهدا را در میدان خدمت ادامه دهیم؛ چراکه خدمت به مردم، تلاش برای حل مشکلات جامعه و صیانت از اعتماد مردم، از مهم‌ترین راه‌های پاسداشت خون شهیدان است.

وی خانواده‌های شهدا را چراغ راه انقلاب دانست و افزود: فرزندان، همسران و والدین معظم شهدا، ادامه‌دهندگان این مسیر پرافتخار هستند و تکریم خانواده شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی، انقلابی و انسانی است.

فرماندار رودان خطاب به خانواده‌های معظم شهدا گفت: شما فقط خانواده یک شهید نیستید؛ شما صاحبان یک فرهنگ هستید؛ فرهنگ ایثار، صبر و مقاومت.

محسنی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم اظهار کرد: امروز کشور نیازمند همدلی، انسجام و کنار هم قرار گرفتن همه ظرفیت‌هاست.

وی افزود: دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی است و در شهرستان رودان نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از همه ظرفیت‌ها، همدلی و همکاری، مسیر خدمت‌رسانی به مردم و توسعه شهرستان را دنبال کنیم.

فرماندار رودان تأکید کرد: دولت پای کار مردم یعنی مسئول پشت میز خود منتظر مردم نباشد؛ مسئول باید در میدان، در کنار مردم و برای مردم باشد.

فرماندار رودان با اشاره به تغییر شکل میدان‌های تهدید در دنیای امروز گفت: در دوران دفاع مقدس، وقتی فرزندی راهی جبهه می‌شد، خانواده‌ها او را با قرآن بدرقه می‌کردند و رزمنده می‌دانست در کدام جبهه و در برابر کدام دشمن قرار دارد.

محسنی ادامه داد: امروز میدان‌های تهدید شکل متفاوتی پیدا کرده‌اند و با جنگ‌های نوین، جنگ الکترونیک، جنگ سایبری و جنگ رسانه‌ای مواجه هستیم؛ میدان‌هایی که همیشه مرز مشخص و سنگر قابل مشاهده ندارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر در دوران دفاع مقدس، رزمنده در سنگری مشخص از خاک کشور دفاع می‌کرد، امروز دفاع از کشور تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نیست و حفظ امنیت، وحدت ملی، استقلال، سرمایه‌های کشور و آینده نسل جوان نیز بخشی از مسئولیت‌های امروز جامعه است.

فرماندار رودان تأکید کرد: با وجود تغییر میدان‌های دفاع، یک اصل همچنان ثابت است و آن، روحیه ایثار و فداکاری مردم ایران است.

محسنی گفت: اگر دیروز رزمندگان ما در سنگرهای دفاع از کشور ایستادند، امروز وظیفه ما این است که در سنگر خدمت، سازندگی و حل مشکلات مردم بایستیم.

وی افزود: رزمنده دیروز با جان خود از کشور دفاع کرد و مسئول امروز باید با کار، صداقت، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه از اعتماد مردم صیانت کند.

در پایان این مراسم، از بیش از ۵۰۰ خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان در سطح شهرستان رودان به پاس سال‌ها ایثار، فداکاری و مجاهدت در راه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی تجلیل و قدردانی شد.

این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تأکید بر ادامه راه شهدا در مسیر خدمت به مردم به پایان رسید.