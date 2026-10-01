به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه ویش از ظهر پنجشنبه با آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت‌وگو کرد.



آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در این دیدار با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت توجه به معیشت مردم اظهار کرد: در تأمین مایحتاج عمومی تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و شرایط بازار به گونه‌ای است که با وجود قرار داشتن کشور در یک جنگ سخت، این وضعیت در زندگی روزمره مردم به شکل کامل احساس نمی‌شود.



وی افزود: با وجود این تلاش‌ها، گرانی وجود دارد و در چنین شرایطی عده‌ای نیز تلاش می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر ضرورت تسریع در روند تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در کنار تأمین اقلام مورد نیاز مردم، باید کالاهایی که در گمرکات باقی مانده‌اند هرچه سریع‌تر ترخیص شوند و با حذف واسطه‌ها، زمینه کاهش فشار بر مردم فراهم شود.



وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار بیان کرد: تحمیل جنگ در افزایش قیمت‌ها مؤثر است اما این مسئله نباید موجب شود نظارت‌ها کاهش پیدا کند و لازم است با تقویت نظارت‌ها از سوءاستفاده برخی افراد جلوگیری شود.



نظارت‌ها باید تقویت شود



آیت‌الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب اسلامی اظهار کرد: این شعار سرآغاز استقلال کشور بود و معنای آن این است که جمهوری اسلامی ایران ضمن تمایل به ارتباط با همه دنیا به جز چند استثنا، نه چشم به غرب دوخته است و نه به شرق وابسته است.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ریشه در بعثت، غدیر و عاشورا دارد، افزود: نگاه انقلاب اسلامی به ذات کبریائی الهی است و دشمنی دشمنان نیز موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه آنان با اصل اسلام و ایران مشکل دارند.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با عنایات الهی به پیروزی رسیده است و موفقیت آن به این معنا نیست که کشور در مسیر خود شهید نداده یا خسارت ندیده است بلکه واقعیت این است که دشمنانی مانند صدام و ترامپ نتوانستند همان‌گونه که ادعا می‌کردند ایران را در مدت چند روز از بین ببرند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه در حوزه تأمین نیازهای مردم وظایف گسترده‌ای بر عهده دارد و استمرار تلاش‌ها برای تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.



استقلال، اساس انقلاب بود



آیت‌الله حسینی بوشهری اظهار کرد: سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل متحد و پاسخ او به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا، خواسته مردم بود.



وی افزود: حضور بیش از ۲۰۰ شبه مردم در خیابان‌ها نشان داد آنچه در تریبون سازمان ملل مطرح شد از متن جامعه و خواسته‌های مردم سرچشمه گرفته است.



وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان گروه‌ها و اقشار مختلف برای عبور از مشکلات کشور تأکید کرد و گفت: حل مسائل موجود نیازمند همکاری و همراهی همه گروه‌ها و اقشار است و باید ظرفیت‌های مختلف برای رفع مشکلات مردم در کنار یکدیگر قرار گیرد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان تأکید کرد و آن را از دیگر موضوعات مهم در حوزه مسائل اقتصادی و کشاورزی دانست.