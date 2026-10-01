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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

کشف کالای قاچاق و مواد مخدر در بازرسی از یک پژو ۲۰۶ در قم

کشف کالای قاچاق و مواد مخدر در بازرسی از یک پژو ۲۰۶ در قم

قم- رئیس پلیس راه استان قم از توقف یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کمربندی امام علی(ع) و کشف کالای قاچاق و مواد مخدر از این خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاکری از توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در کمربندی امام علی(ع) و کشف کالای قاچاق و مواد مخدر در بازرسی از آن خبر داد.

رئیس پلیس راه استان قم گفت: عوامل گروه ضربت پلیس راه استان هنگام کنترل و پایش محورهای مواصلاتی، به این خودرو مشکوک شدند و آن را در کمربندی امام علی(ع) متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، مقداری کالای قاچاق و مواد مخدر کشف و ضبط شد و پژو ۲۰۶ نیز برای طی مراحل قانونی توقیف و به مرجع مربوط تحویل داده شد.

پلیس برخورد با قاچاق را با جدیت دنبال می‌کند

شاکری با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های کنترلی و مقابله‌ای بیان کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی، مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6964727

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