استاندار قم: مدیران برای حل مشکلات تولید نسخه عملی ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل واحدهای تولیدی اظهار کرد: مشکلات مطرح‌شده در این کارگروه باید با همکاری دستگاه‌های مختلف دنبال شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای آنها راهکار عملی و نتیجه مشخص به دست آید.

وی بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدیران استانی و مسئولان ملی تأکید کرد و افزود: افزایش رفت‌وآمدها، انتقال دقیق مسائل و پیگیری مصوبات می‌تواند روند حل مشکلات واحدهای تولیدی را تسهیل کند و زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح ملی را فراهم آورد.

استاندار قم تصریح کرد: ممکن است برخی دستورالعمل‌ها و ظرفیت‌های قانونی در سطح ملی وجود داشته باشد که در استان از آنها اطلاع کافی نداشته باشیم و ارتباط مستمر با دستگاه‌های ملی و انتقال تجربه میان استان‌ها می‌تواند به شناسایی مسیرهای مؤثر برای حل مسائل کمک کند.

بهنام‌جو با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در چارچوب قانون گفت: رعایت قانون یک اصل مهم است اما اگر مدیری امکان انجام مستقیم اقدامی را ندارد، نباید موضوع را در همان مرحله متوقف کند بلکه باید راهکار و پیشنهاد عملی ارائه دهد تا مسیر قانونی برای حل مسئله مشخص شود.

استاندار قم ادامه داد: مدیران باید در چارچوب ضوابط موجود برای مشکلات تولیدکنندگان راهکار ارائه کنند و موضوعات را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنند زیرا حمایت از تولید نیازمند هماهنگی و همراهی مجموعه‌های مختلف است.

وی با اشاره به آثار گسترده مشکلات واحدهای تولیدی افزود: آسیب دیدن و زمین‌گیر شدن یک واحد تولیدی تنها به همان مجموعه محدود نمی‌شود و می‌تواند پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشته باشد بنابراین همه مدیران باید برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و رفع موانع موجود همکاری کنند.

بهنام‌جو همچنین درباره واحدهای تولیدی آسیب‌دیده استان گفت: موضوع جبران خسارت این واحدها از طریق مراجع ملی در حال پیگیری است و برای رسیدن به راهکار اجرایی، جلسات مشترکی با مسئولان مربوط برگزار خواهد شد.

وی بر ضرورت حضور مسئولان ملی در واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود: مسئولان باید از نزدیک شرایط یکی از این واحدها را مشاهده کنند تا ابعاد خسارت و مشکلات ایجادشده را بهتر درک کنند و این بازدیدها می‌تواند در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده مؤثر باشد.

استاندار قم با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی استان برای حمایت از واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: بخشی از پیشنهادهای ارائه‌شده در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است و اکنون لازم است اجرای مصوبات و راهکارهای تصویب‌شده نیز با جدیت دنبال شود تا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در عمل به واحدهای تولیدی برسد.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و ارتباطی استان تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر مسئولان استانی با مجموعه‌های ملی می‌تواند زمینه طرح دقیق‌تر مشکلات و پیگیری مؤثرتر تصمیمات را فراهم کند و لازم است این ظرفیت برای حل مسائل بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.

بهنام‌جو افزود: بررسی راهکارهای موجود در استان‌های مختلف و آگاهی از ظرفیت‌های قانونی و دستورالعمل‌های ملی می‌تواند در حل مسائل واحدهای تولیدی آسیب‌دیده مؤثر باشد و مدیران باید از این ظرفیت برای یافتن مسیرهای عملی حل مشکلات استفاده کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری فوری مسائل مطرح‌شده در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: باید طی یکی دو هفته آینده با همکاری مجموعه‌های مختلف، موضوعات مطرح‌شده به صورت جدی دنبال شود تا برای مشکلات واحدهای تولیدی و مسائل مرتبط با خسارت‌های واردشده، راهکار عملی و نتیجه مشخص حاصل شود.