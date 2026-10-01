هشدار مدیریت بحران نسبت به مخاطرات سامانه بارشی در جنوب استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌ کل مدیریت بحران استان کرمان بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی استان کرمان از روز جمعه ۱۰ مهر تا شنبه ۱۱ مهر تشدید خواهد شد؛ لذا بر اساس هشدار صادر شده از سوی سازمان هواشناسی کشور، طی این مدت در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی استان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی می‌تواند موجب جاری شدن روان‌ آب و سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد و لغزندگی محورهای مواصلاتی شود.

همچنین کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، احتمال شکستن درختان فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از دیگر مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی اعلام شده است.

اداره‌ کل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌ رو، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین بر پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از انجام فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در زمان فعالیت سامانه بارشی تأکید شده و به فعالان حوزه‌های عمرانی نیز توصیه شده است با توجه به شرایط جوی، در اجرای فعالیت‌های خود احتیاط لازم را داشته باشند.