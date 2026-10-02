روایت ایرانی جنگ در فضای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه نخستین رزمایش تبیینی «ثامن» همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان فضای مجازی بسیج در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، و سخنرانان این مراسم بر ضرورت روایت دقیق، مستند و به‌هنگام تحولات، تقویت انسجام ملی و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی در عرصه جهاد تبیین تأکید کردند.

در این مراسم علیرضا متفکرآزاد، نماینده مردم آذربایجان شرقی و دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر اظهار کرد: آنچه امروز در منطقه و جهان در حال وقوع است، نشانه تغییر در معادلات و شکل‌گیری نظمی جدید است که مقاومت و بیداری ملت‌ها در آن نقش مهمی دارد. وی افزود: تغییر برخی محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی و افزایش فشار افکار عمومی جهان علیه این رژیم، نشان می‌دهد روایت‌های ارائه‌شده از مقاومت و تحولات منطقه توانسته است بر معادلات رسانه‌ای و افکار عمومی اثر بگذارد.

متفکرآزاد با تأکید بر جایگاه فعالان فضای مجازی در این عرصه گفت: امروز جهاد تبیین بخش مهمی از میدان نبرد است و فعالان رسانه‌ای و مجازی باید با روایت دقیق، مستند و به‌هنگام، واقعیت‌های میدان را برای افکار عمومی تبیین کنند.

سید علیرضا آل‌داود نیز با اشاره به اینکه موزه‌ی ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش مهمی در برابر جلوگیری از تحریف تاریخ این برهه و در برابر جنگ شناختی دشمن دارد، گفت: موزه ی ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش بسزایی برای تبیین و انتقال فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت دارد؛ مخصوصا در شرایط فعلی که ملت بزرگ ایران در برابر جنگ ترکیبی رژیم های تروریست آمریکا و صهیونی با تاسی از دفاع مقدس ۸ ساله، دو بار و در برابر دو جنگ تحمیلی اخیر دفاع و مقاومت جانانه ای از خود نشان دادند.

مدیر فضای مجازی و فناوری‌های نوین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: آقای شهید ایران در سخنرانی چند سال قبل خود در جمع پیشکسوتان جهاد و شهادت فرمودند: دفاع مقدس حق حیات بر گردن کشور دارد و ما باید با تولید محتوای موثر، هوشمند و شناختی در فضای مجازی و رسانه و بهره گیری از فناوری های نوین اجازه ندهیم دشمنان در این جنگ شناختی و روایت‌ها پیروز شوند.

وی افزود: تقویت شبکه ی رسانه ای و فضای مجازی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور تمامی کنش‌گران در دستور کار قرار دارد و باید برای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به ویژه در فضای مجازی و رسانه اهتمام ویژه بورزیم.

در ادامه این مراسم، مهدی احمدی، معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در بسیج، با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با جبهه استکبار اظهار کرد: جنگ امروز را نباید صرفاً تقابل میان دو دولت دانست و جمهوری اسلامی ایران در این عرصه به‌عنوان ستون خیمه جبهه حق در برابر جریان استکبار ایستاده است.

وی با تأکید بر اهمیت روایت صحیح تحولات و دستاوردهای میدان افزود: همان‌گونه که مجاهدان در میدان نبرد در کنار لانچرهای موشکی ایستاده‌اند، فعالان فضای مجازی نیز باید در پای «لانچر روایت» حضور داشته باشند و واقعیت‌های میدان را به‌موقع، دقیق و هنرمندانه برای افکار عمومی تبیین کنند.

معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه بسیج، روایتگری را بخشی از جهاد امروز و از مسئولیت‌های شبکه فعالان فضای مجازی دانست و گفت: فعالان این عرصه باید در کنار مجاهدان میدان، روایتگر دستاوردهای جبهه حق باشند.

مراسم اختتامیه این رزمایش با حضور دکتر علیرضا متفکر آزاد عضو هئیت رئیسه مجلس و نماینده محترم مردم آذربایجان شرقی، دکتر مهدی احمدی معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین، دکتر مهدیه شادمانی عضو هئیت علمی دانشگاه و فعال رسانه ای و فرزند سپهبد شهید علی شادمانی، احمد بنافی معاون سیاسی سپاه تهران بزرگ و سید علیرضا آل داود مدیر فضای مجازی و فناوری های نوین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در باغ موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار گردید.

نخستین رزمایش تبیینی سه روزه ثامن با محوریت هشتگ های امت جان فدا و ما سرویم اجرا گردید و آیین اختتامیه آن با حضور بیش از ۲۰۰ فعال فضای مجازی بسیج و در چارچوب برنامه‌های هفته دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد و در انتها از شش نفر بعنوان مدیران برگزیده کانال های تبیینی تقدیر گردید.