آغاز طرح جامع آموزش و توانمندسازی ارکان مساجد استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ میلاد احمدبیگی، راهیار بنیاد هدایت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان ایلام، از اجرای سراسری طرح آموزش و توانمندسازی ارکان مساجد در تمامی شهرستان‌های این استان خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفی جایگاه مساجد در جامعه، هدف از اجرای این طرح را بازخوانی و تقویت کارکردهای اصیل مساجد، تعالی فکری ارکان مسجد و هم‌افزایی متناسب با نیازهای روز فرهنگی و اجتماعی دانست.

وی در تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: این طرح به‌صورت متمرکز و شهرستانی در سطح استان ایلام اجرایی می‌شود تا با ایجاد یک جریان آموزشی منسجم، شبکه مساجد استان به انسجام و آمادگی مطلوب دست یابد. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مرحله نخست این دوره از روز شنبه مورخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

راهیار بنیاد هدایت استان ایلام با اشاره به سرفصل‌های آموزشی این دوره، خاطرنشان کرد: در کنار مباحث عمومی مدیریت مسجد، یکی از محورهای مهم آموزشی این دوره، تبیین دقیق گفتمان «خون‌خواهی و قصاص» در چارچوب معارف متعالی دین است. هدف از این بخش، تسلط و توانمندسازی ارکان مساجد برای تبیین صحیح این مفاهیم در سطح محلات و پاسخ به شبهات احتمالی در فضای اجتماعی است.

حجت‌الاسلام احمدبیگی در ادامه با بیان اینکه این دوره نقطه آغاز یک مسیر تحولی است، افزود: راهبرد ما در اداره‌کل تبلیغات اسلامی، تداوم این آموزش‌هاست و طرح توانمندسازی ارکان مساجد محدود به یک دوره مقطعی نخواهد بود. در گام‌های بعدی، متناسب با اقتضائات بومی هر شهرستان و نیازهای نوظهور در مساجد، سرفصل‌ها و مهارت‌های کاربردی جدید ارائه خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: غایت نهایی این طرح، جریان‌سازی فرهنگی در کف میدان و تقویت حضور فعال مساجد در عرصه‌های اجتماعی است تا هر مسجد با تکیه بر ارکان توانمند خود، به کانون حل مسائل و مأمن مردم در محله تبدیل شود.