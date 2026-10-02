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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

داداشی: هشدار زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

داداشی: هشدار زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از صدور هشدار سطح زرد خبر داد و گفت: سامانه بارشی تا قبل از ظهر یکشنبه فعال خواهد بود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد سامانه بارشی از اواسط شب شنبه ۱۱ مهرماه در خراسان شمالی فعال می‌شود.

وی در ادامه افزود: نوع مخاطره این سامانه وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید، در ارتفاعات مه و بارش باران است و منطقه اثر آن شنبه اواسط شب نیمه شمالی به‌ویژه شمال غرب و یکشنبه صبح نیمه شمالی به‌ویژه شرق و شمال شرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: زمان پایان این سامانه قبل از ظهر یکشنبه و اثر مخاطرات آن شامل کاهش دید، احتمال آسیب ناشی از صاعقه، احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت است.

داداشی بیان کرد: توصیه‌های لازم در این زمینه شامل احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، استحکام سازه‌های موقت و سست، رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، رعایت فاصله طولی مناسب حین رانندگی، عدم توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و لایروبی کانال‌ها و آبروهاست.

کد مطلب 6965057

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