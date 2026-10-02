به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمند در مرکز روزانه سالمندان سرای رایحه امید اظهار کرد: سالمندان با انتقال تجربیات، مهارت‌ها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خود، به‌ویژه به نسل جوان، می‌توانند در کاهش شکاف نسلی نقش مؤثری داشته باشند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت سالمندان در حکمرانی محله‌محور تأکید کرد و افزود: سالمندان می‌توانند در شناسایی مسائل و ظرفیت‌های محلات و فرآیند حل مسائل مشارکت داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان کشور بیان کرد: با پیش‌بینی تشکیل حدود یک‌سوم جمعیت کشور از سالمندان در سال ۱۴۳۰، باید از هم‌اکنون برای کاهش مشکلات این قشر و فراهم کردن محیطی آرام، سالم و بانشاط برنامه‌ریزی شود.