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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

سالمندان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی هستند

سالمندان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی هستند

اردبیل- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل، سالمندان را سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی دانست و بر بهره‌گیری از تجربه آنان برای تقویت ارتباط نسل‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضاقلیزاده در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمند در مرکز روزانه سالمندان سرای رایحه امید اظهار کرد: سالمندان با انتقال تجربیات، مهارت‌ها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خود، به‌ویژه به نسل جوان، می‌توانند در کاهش شکاف نسلی نقش مؤثری داشته باشند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت سالمندان در حکمرانی محله‌محور تأکید کرد و افزود: سالمندان می‌توانند در شناسایی مسائل و ظرفیت‌های محلات و فرآیند حل مسائل مشارکت داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان کشور بیان کرد: با پیش‌بینی تشکیل حدود یک‌سوم جمعیت کشور از سالمندان در سال ۱۴۳۰، باید از هم‌اکنون برای کاهش مشکلات این قشر و فراهم کردن محیطی آرام، سالم و بانشاط برنامه‌ریزی شود.

کد مطلب 6965097

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