به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی صبح جمعه در آیین تجلیل از خانواده‌های کارکنان انتظامی شهرستان بابل که به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت‌های انتظامی ماهیتی حساس، مستمر و مسئولیت‌آفرین دارد و کارکنان پلیس برای انجام مطلوب وظایف خود به حمایت و همراهی خانواده‌هایشان نیازمند هستند.

وی افزود: خانواده‌های کارکنان انتظامی با تحمل سختی‌های ناشی از نوع خدمت، شیفت‌های کاری، مأموریت‌های پیش‌بینی‌نشده و گاهی دوری از اعضای خانواده، نقش مهمی در فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام مأموریت‌های پلیس دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران، خانواده را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های معنوی و عاطفی کارکنان انتظامی دانست و گفت: توجه به خانواده کارکنان تنها به برنامه‌های مناسبتی محدود نمی‌شود، بلکه باید به عنوان بخشی از رویکرد سازمانی برای تحکیم بنیان خانواده، افزایش انگیزه خدمتی و ایجاد نشاط و آرامش در مجموعه انتظامی دنبال شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به برنامه‌های مجموعه عقیدتی سیاسی استان مازندران در حوزه خانواده، بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی، اعتقادی، آموزشی، تربیتی و مشاوره‌ای با هدف ارتقای سلامت معنوی و تحکیم بنیان خانواده کارکنان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تقویت باورهای دینی، افزایش بصیرت و آگاهی، توجه به مسائل تربیتی فرزندان، تحکیم روابط خانوادگی و ایجاد نشاط و امید از جمله محورهایی است که در برنامه‌های فرهنگی مجموعه انتظامی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران تصریح کرد: خانواده سالم و بانشاط می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای کارکنان در انجام مأموریت‌های انتظامی باشد و حمایت فرهنگی و معنوی از خانواده‌ها در واقع سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت خدمت به مردم است.

وی با قدردانی از خانواده‌های کارکنان انتظامی شهرستان بابل خاطرنشان کرد: در کنار تقدیر از کارکنان انتظامی، باید از همسران، پدران، مادران و فرزندانی که با صبر و همراهی خود شرایط خدمت عزیزانشان را فراهم می‌کنند نیز قدردانی شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین بر ضرورت تداوم ارتباط با خانواده‌های کارکنان، شناسایی مسائل و نیازهای آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، تربیتی و مشاوره‌ای برای حمایت از این خانواده‌ها تأکید کرد.

در پایان این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان، کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان برگزار شد، از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین خانواده‌های کارکنان انتظامی شهرستان بابل به پاس صبر، ایثار، همراهی و حمایت از خدمتگزاران عرصه نظم و امنیت تجلیل شد.