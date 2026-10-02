تجدید میثاق فعالان قرآنی لرستان با شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه جمعی از مدیران مؤسسات و فعالان قرآنی استان لرستان با حضور مرتضی خدمتکار، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسینی، معاون وی و کیانوش سوری، رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در مزار مطهر شهدای جنگ تحمیلی اخیر در خرم‌آباد حضور یافتند.

حاضران در این برنامه با قرائت فاتحه و نثار صلوات، یاد و نام شهدای والامقام را گرامی داشتند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

ادای احترام به شهید طاهرپور

در ابتدای این برنامه، حاضران با حضور بر مزار مطهر شهید طاهرپور، فرمانده پهپادی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

فعالان قرآنی در این آیین بر تداوم راه شهدا و پاسداشت ارزش‌های ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی تأکید کردند.

تأکید بر پیوند فرهنگ قرآن و ایثار و شهادت

این حضور فرهنگی، نمادی از توجه جامعه قرآنی به فرهنگ ایثار و شهادت و تلاشی برای تعمیق پیوند میان آموزه‌های قرآن کریم، سبک زندگی شهدا و مسئولیت اجتماعی فعالان قرآنی عنوان شد.

حضور مدیران مؤسسات و فعالان قرآنی در کنار مسئولان معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، فرصتی برای تأکید بر نقش فعالیت‌های قرآنی در ترویج ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی بود.

نقش جامعه قرآنی در انتقال فرهنگ شهادت به نسل آینده

در این برنامه بر این رویکرد تأکید شد که فعالیت‌های قرآنی علاوه بر آموزش و ترویج معارف الهی، می‌تواند در تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده نیز نقش مؤثری داشته باشد.

بر این اساس، پیوند میان آموزه‌های قرآن کریم و سیره شهدا می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت فرهنگ فداکاری، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های انسانی و دینی در جامعه باشد.