وودی آلن نگران ظهور فاشیسم است؛ ساخت کمدی عاشقانه در فضای دیپلماتیک!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وودی آلن ۹۰ ساله در مادرید در حال آماده شدن برای فیلمبرداری پنجاه و یکمین فیلم خود است. او دیروز صبح، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار و درباره جزئیات پروژه جدیدش که هنوز عنوانی ندارد، صحبت کرد.

وی گفت: این فیلم یک کمدی با چاشنی عشق، دسیسه، خیانت و تمام عناصری است که همیشه فکر می‌کنم یک داستان عالی را تشکیل می‌دهند. فکر می‌کنم تمام عناصر لازم برای یک فیلم بسیار خوب را دارم، اما هنوز مشخص نیست چطور شود؛ چون نوبت قسمت سخت کار است؛ باید فیلم را بسازم و آن را کنار هم بگذارم و باید انتظاراتم را برآورده کند. معلوم نیست همه اینها اتفاق بیفتد، اما من تمام تلاشم را خواهم کرد.

این فیلمساز دوباره احتمال بازنشستگی را مطرح کرد و گفت که فیلمسازی طاقت‌فرسا است. آلن یادآوری کرد که قبلاً قصد خود را برای کنار گذاشتن سینما ابراز کرده بود، اگرچه فرصت فیلمبرداری این داستان در مادرید وسوسه‌انگیزتر از آن بود که بتوان آن را رد کرد.

همچنین گفته شد دوربین‌ها ۵ اکتبر (دوشنبه ۱۳ مهر) در مادرید شروع به کار می‌کنند. این فیلم با بهره گرفتن از بودجه عمومی شهر، به شرطی که شهر جایگاه خود را در فیلم داشته باشد، ساخته می‌شود.

در این کنفرانس آلن با ایزابل دیاز آیوسو رئیس منطقه مادرید و خوزه لوئیس مارتینز-آلمیدا شهردار پایتخت شرکت کرد. این پروژه توسط هر ۲ نهاد تأمین مالی شده است؛ شورای شهر و دولت منطقه‌ای هر یک ۱.۵ میلیون یورو، در مجموع ۳ میلیون یورو، به ساخت فیلم کمک کرده‌اند. بودجه فیلم حدود ۱۲ میلیون یورو است، بنابراین حمایت عمومی تقریباً یک چهارم هزینه کلی را پوشش می‌دهد.

این فیلم که هنوز عنوان نهایی ندارد و به شکل موقتی با نام «زنبور ۲۰۲۶» شناخته می‌شود، یک کمدی معاصر خواهد بود که داستانی عاشقانه، پر دسیسه و خیانت را در فضایی دیپلماتیک با هم ترکیب می‌کند. فیلمبرداری حدود ۶ هفته طول خواهد کشید و در بیش از ۳۰ لوکیشن در مادرید و آرانخوئز انجام خواهد شد.

اما سورپرایز واقعی سخنان آلن این بود که خوزه لوئیس آلکائین، ۸۷ ساله، این بار پشت دوربین است، نه ویتوریو استورارو، که آخرین فیلم‌های آلن را فیلمبرداری کرده بود. با توجه به اینکه آلکائین مدیر فیلمبرداری مورد علاقه پدرو آلمادوار است و ۸ فیلم وی را فیلمبرداری کرده‌است، جالب خواهد بود که ببینیم آیا کمی از حس فیلم‌های آلمادوار در این فیلم نیز دیده می‌شود؟

این فیلم که به زبان انگلیسی فیلمبرداری می‌شود، سومین فیلم آلن در اسپانیا پس از «ویکی کریستینا بارسلونا» (۲۰۰۸) و «جشنواره ریفکین» (۲۰۲۰) خواهد بود.

آلن از سیاست روز دوری کرد

در طول مراسم معرفی، از آلن در مورد اعتراض‌های مرتبط با بحران مسکن در مادرید نیز سوال شد. این کارگردان از اظهار نظر در مورد این وضعیت خودداری کرد و گفت که هرگز خود را فیلمسازی که تحت تأثیر اهداف سیاسی باشد، ندیده است و فیلم‌هایش بیشتر بر روابط انسانی و پرسش‌های وجودی و عاشقانه متمرکز بوده‌اند.

وی گفت که عمیقا نگران ظهور فاشیسم است و تأکید کرد که همیشه با تمام اشکال آن، چه در دولت و چه در حوزه‌هایی مانند تئاتر، سانسور یا ادبیات، مخالف بوده است.

معرفی بازیگران

آلن همچنین حضور ۲ بازیگر زن، الی واسر و جمیما جو کرکه برای بازی در این فیلم را تأیید کرد. بقیه گروه شامل مارتون چوکاس (بازیگر «ارباب حلقه‌ها»)، یاکوب اوفتبرو (بازیگر «همیلتون») و پیتر ویوز (بازیگر «زمان بین») خواهند بود.

الی واسر که بازیگری را به طور کامل کنار گذاشته بود، درباره پذیرش این نقش گفت: بعد از غش کردن وقتی خبر دعوت به کار را شنیدم، تست بازیگری دادم و وقتی نقش را گرفتم، دوباره غش کردم. احساس می‌کنم تمام عمرم را صرف تماشای فیلم‌های او کردم تا برای این کار آماده باشم!

واسر بیشتر برای فیلم «مسی» (۲۰۲۴)، اولین فیلم بلندش به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر شناخته می‌شود. وی بازیگر فیلم‌هایی چون «دختران»، «مهمانی جستجو»، «چهره پوکر»، «محرمانه مدرسه هنر» و «تب کابین ۲» بود. جمیما جو کرک، هنرمند بریتانیایی- آمریکایی، بیشتر برای بازی در نقش جسا در سریال «دختران» شبکه HBO شناخته می‌شود.

آخرین فیلم آلن «کوپ دو شانس» محصول ۲۰۲۳، پنجاهمین فیلمی بود که وی کارگردانی کرد و در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. این فیلم که کاملاً به زبان فرانسوی ساخته شد، یکی از بهترین تلاش‌های او در ۱۰ سال گذشته بود. این فیلم همچنین توجه منتقدان را جلب کرد و در حال حاضر امتیاز ۸۴ درصد را در راتن تومیتوز دارد که آن را به بهترین فیلم او از زمان فیلم «یاسمن آبی» در سال ۲۰۱۳ تبدیل ‌کرد.

در کارنامه وودی آلن ۵۰ فیلم جای دارد، که ترکیبی از فیلم‌های متوسط و فیلم‌های عالی است. بهترین آثار او شامل «آنی هال»، «هانا و خواهرانش»، «جنایات و جنحه‌ها»، «رز بنفش قاهره»، «منهتن»، «زلیگ»، «برادوی دنی رز»، «روزهای رادیو»، «شوهران و همسران» و «گلوله‌ها بر فراز برادوی» می‌شود.