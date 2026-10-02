انفجار گاز در قشلاق امرآباد ورامین یک زن و دو کودک را مصدوم کرد

رضا سپانلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در محدوده قشلاق امرآباد ورامین خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انفجار بر اثر تجمع گاز در فضای منزل رخ داده و شدت حادثه به‌گونه‌ای بوده که بخش‌هایی از دیوارهای ساختمان نیز تخریب شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین ادامه داد: در این حادثه یک زن به‌شدت مصدوم شد و دو کودک وی که هنگام وقوع انفجار در منزل حضور داشتند نیز از ناحیه صورت و مو دچار سوختگی شدند.

سپانلو گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، اعضای این خانواده از شب گذشته متوجه بوی گاز در ساختمان شده بودند و صبح امروز انفجار رخ داده است.

وی تأکید کرد: علت دقیق حادثه و نحوه نشت و تجمع گاز پس از انجام بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.

مدیرعامل آتش‌نشانی ورامین از شهروندان خواست در صورت استشمام بوی گاز، از روشن یا خاموش کردن وسایل برقی، ایجاد شعله و هر اقدامی که ممکن است موجب جرقه شود خودداری کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را به دستگاه‌های امدادی اطلاع دهند.