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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

انفجار گاز در قشلاق امرآباد ورامین یک زن و دو کودک را مصدوم کرد

انفجار گاز در قشلاق امرآباد ورامین یک زن و دو کودک را مصدوم کرد

ورامین- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در محدوده قشلاق امرآباد خبر داد.

رضا سپانلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در محدوده قشلاق امرآباد ورامین خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انفجار بر اثر تجمع گاز در فضای منزل رخ داده و شدت حادثه به‌گونه‌ای بوده که بخش‌هایی از دیوارهای ساختمان نیز تخریب شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین ادامه داد: در این حادثه یک زن به‌شدت مصدوم شد و دو کودک وی که هنگام وقوع انفجار در منزل حضور داشتند نیز از ناحیه صورت و مو دچار سوختگی شدند.

سپانلو گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، اعضای این خانواده از شب گذشته متوجه بوی گاز در ساختمان شده بودند و صبح امروز انفجار رخ داده است.

وی تأکید کرد: علت دقیق حادثه و نحوه نشت و تجمع گاز پس از انجام بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.

مدیرعامل آتش‌نشانی ورامین از شهروندان خواست در صورت استشمام بوی گاز، از روشن یا خاموش کردن وسایل برقی، ایجاد شعله و هر اقدامی که ممکن است موجب جرقه شود خودداری کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را به دستگاه‌های امدادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6965177

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