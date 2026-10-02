آغاز فرآیند اجرایی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت پس از چند سال وقفه

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد حسین‌زاده در نشست تخصصی بررسی وضعیت بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در استان لرستان که با حضور مدیران مؤسسات قرآنی استان برگزار شد، اظهار کرد: پس از وقفه‌ای چندساله، با عنایت قرآن کریم و اهل‌بیت (ع)، برنامه‌ریزی برای برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت انجام و فرآیند اجرایی آن آغاز شده است.

وی با تشریح جزئیات فنی و عملیاتی این آزمون افزود: یکی از محورهای مهم در این دوره، تلاش برای افزایش مشارکت و ارتقای کیفیت ثبت‌نام‌هاست و مؤسسات قرآنی نقش مهمی در تحقق این هدف دارند.

تقدیر از مشارکت مؤسسات قرآنی لرستان

معاون اداره‌کل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وضعیت ثبت‌نام‌ها در لرستان از تلاش مؤسسات قرآنی استان قدردانی کرد و گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد مؤسسات فعال لرستان در حوزه ثبت‌نام‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

حسین‌زاده از مؤسسات میعاد رحمت کوهدشت، نوین الیگودرز، جامع‌القرآن زاغه، مجمع حافظان خرم‌آباد، کلام اشراق ازنا، صراط الیگودرز، نورالانسیه دورود، حکمت‌الفرقان خرم‌آباد، طهورای کوهدشت، درخشنده پلدختر، تسنیم حافظان وحی خرم‌آباد، منهاج و مشکات سلسله، ام‌الطاها خرم‌آباد، حضرت ولیعصر (عج) و زینبیه دورود و امام رضا (ع) خرم‌آباد به عنوان مجموعه‌هایی که تاکنون مشارکت فعالی در این آزمون داشته‌اند، نام برد.

وی ابراز امیدواری کرد با تبیین دقیق‌تر دستورالعمل‌های آزمون و اطلاع‌رسانی مناسب، میزان ثبت‌نام‌ها در استان با رشد قابل توجهی همراه شود.

تشریح چهار محور اصلی آزمون قرآن و عترت

حسین‌زاده در ادامه با استفاده از مستندات تصویری و اسلایدهای آموزشی، چهار سرفصل اصلی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت را تشریح کرد.

به گفته وی، این آزمون در چهار محور اصلی شامل رشته حفظ قرآن کریم، رشته‌های معارفی، مهارت‌های تبلیغی و ترویجی و فصل تعالی برگزار می‌شود.

وی همچنین از سوره مبارکه فتح به عنوان کار ویژه این دوره از آزمون یاد کرد و جزئیات مربوط به بخش‌های حفظ قرآن کریم را برای مدیران مؤسسات قرآنی تشریح کرد.

ضرورت تغییر رویکرد مؤسسات در آموزش قرآن

معاون اداره‌کل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت نباید صرفاً یک رویداد اداری تلقی شود، اظهار کرد: مؤسسات قرآنی باید از ظرفیت این رویداد برای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و ایجاد تحول در شیوه‌های آموزش استفاده کنند.

حسین‌زاده خواستار بهره‌گیری بیشتر مؤسسات از ظرفیت‌های موجود برای حرکت از فضای سنتی آموزش‌های قرآنی به سمت روش‌های نوین و تعالی‌بخش شد و تأکید کرد: این تحول می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و افزایش اثرگذاری مؤسسات قرآنی را فراهم کند.