حمایت ویژه از مؤسسات قرآنی لرستان در آستانه آزمون سراسری قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار آرانی در نشست هم‌اندیشی با مدیران مؤسسات و فعالان قرآنی استان لرستان، با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای آموزشی اظهار کرد: هدف از برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت صرفاً سنجش افراد نیست، بلکه این آزمون باید به ایجاد انگیزه در مؤسسات و جهت‌دهی به جریان آموزش‌های قرآنی در کشور کمک کند.

وی افزود: باید مؤسسات قرآنی از روش‌های صرفاً سنتی فاصله گرفته و به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ابزارهای رسانه‌ای و هنری حرکت کنند.

مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تغییر نسل مخاطبان و شیوه‌های ارتباطی آنان ایجاب می‌کند روش‌های تبلیغ و آموزش نیز بازنگری شود و مؤسسات از ظرفیت‌هایی مانند قصه‌گویی، داستان‌نویسی و تولید محتوای روزآمد استفاده کنند.

«فصل تعالی»؛ رویکردی متفاوت در آزمون امسال

خدمتکار آرانی با اشاره به اضافه شدن بخش «فصل تعالی» به بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت تصریح کرد: این بخش با شیوه‌های مرسوم آزمون تفاوت دارد و فرآیند آموزش آن از زمان ثبت‌نام آغاز می‌شود.

وی افزود: در رشته‌های مربوط به فصل تعالی، بلافاصله پس از ثبت‌نام، تیم پشتیبانی آموزشی فعالیت خود را آغاز کرده و بسته‌های آموزشی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد که این موضوع تحول جدیدی در فرآیند آموزش به شمار می‌رود.

مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز عالی قرآن و عترت ادامه داد: در این بخش، داوطلب تنها با پاسخگویی به سؤالات سنجیده نمی‌شود، بلکه باید یک محتوای قرآنی یا اثر ملموس قرآنی تولید و ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد به‌صورت آزمایشی آغاز شده و هدف نهایی آن، حرکت مؤسسات قرآنی به سمت تبدیل شدن به مراکز تولید محتوای قرآنی است.

کد ثبت‌نام ویژه برای مؤسسات قرآنی لرستان

خدمتکار آرانی درباره حمایت از مؤسسات قرآنی لرستان اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه استان و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان قرآنی، توافق شده است از شنبه یک کد ثبت‌نام ویژه برای مؤسسات قرآنی استان فعال شود.

وی افزود: بر اساس این طرح، کیف پول مؤسسات فعال استان متناسب با حجم ثبت‌نام‌های آنها شارژ خواهد شد تا مؤسسات قرآنی لرستان بتوانند با تسهیلات و حمایت بیشتری در عرصه‌های رقابتی حضور پیدا کنند.

مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز عالی قرآن و عترت تأکید کرد: مشروط بر اینکه مؤسسات، شبکه فرهنگی خود شامل جلسات خانگی، پایگاه‌های بسیج و تشکل‌های قرآنی را فعال کنند و حدنصاب ثبت‌نام را رعایت کنند، حمایت قابل توجهی از مؤسسات پیشرو استان انجام خواهد شد.

هدف‌گذاری برای قرار گرفتن لرستان در جمع سه استان برتر

خدمتکار آرانی با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی لرستان گفت: هدف این است که با فعال‌سازی ظرفیت مؤسسات و شبکه‌های فرهنگی استان، زمینه برای حضور لرستان در جمع سه استان برتر کشور در حوزه فعالیت‌های قرآنی فراهم شود.

وی افزود: فعال‌سازی کد ثبت‌نام ویژه مؤسسات قرآنی استان نیز در همین راستا انجام می‌شود تا فرآیند ثبت‌نام تسهیل و مشارکت مؤسسات افزایش یابد.

اطمینان‌بخشی درباره پرداخت جوایز آزمون‌های گذشته

مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز عالی قرآن و عترت همچنین درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون پرداخت جوایز آزمون‌های گذشته اظهار کرد: در سفرهای اخیر به برخی استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی نیز مطالب مشابهی مطرح شد که پس از بررسی دقیق کدهای ملی توسط تیم فنی، مشخص شد تمامی جوایز به حساب افراد واریز شده است.

خدمتکار آرانی افزود: سامانه مربوطه در لحظه امکان پاسخگویی درباره وضعیت پرداخت‌ها را دارد و برگزیدگان از این بابت نگرانی نداشته باشند.

حرکت مؤسسات قرآنی به سمت تولید محتوای نوین

وی چشم‌انداز جامعه قرآنی لرستان را ورود جدی‌تر به حوزه تولید محتوا و فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد و از فعالان قرآنی خواست دایره اثرگذاری خود را از فضای فیزیکی مؤسسات به مدارس و محلات گسترش دهند.

مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز عالی قرآن و عترت تأکید کرد: ماهیت متفاوت بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، ضرورت تحول ساختاری در مؤسسات قرآنی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

تأکید بر استفاده مؤسسات از هوش مصنوعی

خدمتکار آرانی با اشاره به ضرورت همگامی مؤسسات قرآنی با تغییرات روز گفت: اگر مؤسسات در عرصه‌های نوین، به‌ویژه فناوری‌های جدید، حضور مؤثر نداشته باشند، در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

وی افزود: مدیران مؤسسات باید پیشگام استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوا و جذاب‌سازی آموزش‌های قرآنی باشند و کلاس‌های قرآنی را به ترکیبی از آموزش‌های اصیل و فناوری‌های نوین تبدیل کنند.

مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز عالی قرآن و عترت خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌توان صرفاً به برگزاری کلاس‌های سنتی اکتفا کرد و برای جذب نسل جدید باید از شیوه‌ها و ابزارهای متناسب با نیاز و سلیقه مخاطبان امروز استفاده شود.

تداوم حمایت از مؤسسات فعال لرستان

خدمتکار آرانی در ادامه با اشاره به طرح حمایتی ویژه لرستان گفت: مطابق توافقات صورت‌گرفته، در صورت فعال‌سازی شبکه‌های فرهنگی، جلسات خانگی و پایگاه‌های قرآنی در سطح استان، حمایت‌های ویژه از طریق کد ثبت‌نام اختصاصی مؤسسات قرآنی لرستان انجام خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت می‌تواند فرصتی برای ایجاد انگیزه و تحول در مؤسسات قرآنی باشد و مرکز عالی قرآن و عترت نیز در کنار مؤسسات خواهد بود تا مسیر آموزش‌های نوین قرآنی و تولید محتوای قرآنی را هموار کند.