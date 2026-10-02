به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم محمدرضا هاشمی‌فر در این پیام با گرامیداشت هفته انتظامی اظهار کرد: امنیت، آرامش و آسایش مردم، بزرگترین سرمایه اجتماعی و خط قرمز خادمان مردم در مجموعه انتظامی است.

هفته انتظامی؛ فرصتی برای قدردانی از سبزپوشان امنیت

وی با اشاره به جایگاه هفته انتظامی افزود: هفته انتظامی فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به تلاش‌های مجاهدانه و شبانه‌روزی سبزپوشان عرصه نظم و امنیت است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انتظامی، این هفته را به خانواده‌های صبور و سرافراز شهدا تبریک گفت و خاطرنشان کرد: خانواده‌های معظم شهدا با تقدیم بهترین عزیزان خود، درس ایثار و ایستادگی را به جامعه آموخته‌اند و باید همواره قدردان فداکاری و صبر آنان بود.

قدردانی از کارکنان انتظامی لرستان

هاشمی‌فر همچنین خطاب به کارکنان انتظامی استان لرستان اظهار کرد: به همکاران سخت‌کوش و خستگی‌ناپذیر در جای‌جای استان که با وجود سختی‌ها و مشقت‌های خدمت، همچنان با اقتدار، ایثار و اخلاق‌مداری در میدان حفظ نظم و امنیت ایستاده‌اند، خداقوت می‌گویم.

وی افزود: موفقیت‌های امروز در برقراری امنیت پایدار، مرهون همراهی، نجابت و صبر خانواده‌های کارکنان انتظامی است که در این مسیر پرمخاطره، پشتیبان و یاری‌گر اصلی آنان بوده‌اند.

تقدیر فرمانده انتظامی لرستان از همراهی مردم

فرمانده انتظامی استان لرستان در ادامه پیام خود از مردم استان نیز قدردانی کرد و گفت: مراتب سپاس قلبی خود را به مردم شریف و فهیم لرستان تقدیم می‌کنم؛ مردمانی که با حمایت‌های بی‌دریغ، همدلی و پشتیبانی همیشگی خود از فرزندانشان در مجموعه انتظامی، ما را در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی و برقراری امنیت عمومی دلگرم ساخته‌اند.

هاشمی‌فر تصریح کرد: این همراهی آگاهانه، بزرگترین پشتوانه مجموعه انتظامی در مسیر مقابله با ناامنی‌ها و ارتقای احساس امنیت در استان است.

تأکید بر تداوم خدمت به مردم

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد: در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، همچنان خادمانی صدیق برای مردم و حافظانی مقتدر برای دستاوردهای نظام باشیم.