امام جمعه دشتستان: مطالبات متقاضیان مسکن ملی در برازجان شنیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، نظم در امور و انطباق گفتار با عمل اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی در تربیت خانوادگی، مدیریت اجتماعی و تبلیغ دینی، توقف در مرز سخن و غفلت از صحنه عمل است که می‌توان از آن به عنوان «گفتاردرمانی» یاد کرد.

وی افزود: صرف موعظه، بخشنامه، سخنرانی و نصیحت نمی‌تواند موجب تغییر رفتار انسان‌ها شود و جامعه امروز بیش از هر زمان به «اسوه» و الگوی عملی نیاز دارد.

امام جمعه دشتستان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) بیان کرد: والدین، معلمان، مدیران و مسئولان اگر خواهان نهادینه شدن اخلاق، صداقت، ایثار و قانون‌مداری هستند، باید پیش از مطالبه از دیگران، خود در میدان عمل پیشگام باشند.

مصلح ادامه داد: دعوت به نیکی زمانی اثرگذار است که مردم فضائل اخلاقی را در رفتار مسئولان، مربیان و خانواده‌ها مشاهده کنند و الگوسازی رفتاری جایگزین وعده و وعظ صرف شود.

وی با اشاره به مناسبت‌های هفته گفت: امنیت زیربنای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و ضمن گرامیداشت هفته فراجا، باید از تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی برای برقراری امنیت قدردانی کرد.

نگاه به روستا نباید صرفاً محرومیت‌زدایی باشد

امام جمعه دشتستان همچنین با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: نگاه به روستا نباید صرفاً در چارچوب محرومیت‌زدایی باشد، بلکه روستا و عشایر از ظرفیت‌های مهم اقتدار ملی و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند و حمایت عملی از تولیدات آنان وظیفه مسئولان است.

مصلح با اشاره به روز جهانی کودک افزود: کودکان سرمایه‌های بنیادین جامعه و سازندگان فردای کشور هستند و خانواده، آموزش و پرورش و نهادهای دینی باید علاوه بر تأمین نیازهای مادی، برای تربیت روحی، هویت‌بخشی و مصون‌سازی اخلاقی نسل جدید برنامه‌ریزی کنند.

وی سالروز عملیات طوفان‌الاقصی را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: این عملیات در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ مسئله قدس را بار دیگر در کانون توجه جهانی قرار داد و جریان مقاومت مسیر خود را با وجود شهادت فرماندهان و چهره‌های برجسته ادامه داده است.

گلایه‌های متقاضیان مسکن ملی در برازجان

امام جمعه دشتستان با تبیین مواضع رهبر معظم انقلاب درباره تحولات منطقه گفت: ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر فشارها و تهدیدها در عرصه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای دستاوردهایی به همراه داشته و موجب تقویت انسجام ملی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی کشور در شرایط بحران شده است.

مصلح در بخش دیگری از خطبه‌های خود به موضوع مسکن پرداخت و گفت: فلسفه طرح مسکن ملی، تأمین سرپناه برای اقشار محروم، کم‌درآمد و زوج‌های جوان فاقد مسکن است و نباید این طرح به عاملی برای افزایش فشار اقتصادی بر متقاضیان تبدیل شود.

وی با اشاره به گلایه‌های متقاضیان مسکن ملی در برازجان افزود: افزایش سقف آورده‌های نقدی و اقساط ماهانه تا ارقام سنگین، با توان مالی کارگران، جوانان متأهل و خانواده‌های کم‌برخوردار تناسب ندارد.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: افتتاح واحدها پیش از تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی نهایی و همزمان افزایش غیرشفاف هزینه‌ها می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب وارد کند.

مصلح از مدیران راه و شهرسازی و مسئولان شبکه بانکی خواست در میزان اقساط و سقف آورده متقاضیان تجدیدنظر کنند و با ارائه تسهیلات یارانه‌ای و حمایتی، مشکل مالی متقاضیان مسکن در برازجان را برطرف کنند.