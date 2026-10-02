امام جمعه خارگ: ایران برای سناریوهای مختلف دشمن آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی را به همه برادران و خواهران مجاهد این عرصه تبریک می‌گویم و یاد شهدای نیروی انتظامی را گرامی می‌داریم.

وی افزود: نیروی انتظامی خارگ در جریان جنگ چهل‌روزه، در حفاظت از منازل و اموال مردم عملکرد موفقی داشت و پس از آن نیز با حضور مستمر در میدان و تأمین امنیت مراسم و برنامه‌های مختلف، نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: نیروی انتظامی در قلب مردم جای دارد و تلاش‌های این مجموعه در تأمین امنیت جزیره و همراهی با مردم قابل تقدیر است.

جنگ یمن به باتلاقی برای عربستان تبدیل شده است

کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنگ یمن اظهار کرد: عملیات نظامی و حملات عربستان علیه انصارالله یمن همچنان ادامه دارد و در مقابل، نیروهای انصارالله نیز حملات متقابل خود را انجام داده‌اند.

وی افزود: تلاش عربستان برای استفاده از ظرفیت کشورهای دیگر و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای، نشان می‌دهد ریاض به دنبال یافتن راهی برای خروج از شرایط فرسایشی جنگ یمن است.

امام جمعه خارگ خاطرنشان کرد: تحولات یمن نشان می‌دهد امنیت پایدار را نمی‌توان صرفاً از طریق ائتلاف‌های خارجی و خرید تجهیزات نظامی تأمین کرد و قدرت بازدارندگی بازیگران منطقه‌ای می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

تحولات عراق و تقویت جبهه مقاومت

وی با اشاره به تحولات عراق گفت: خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از تحولات مهم منطقه است و مردم این کشور طی سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی را برای مقابله با تروریسم و حضور نیروهای خارجی پرداخت کرده‌اند.

کارگر افزود: عراق شهدای فراوانی را در مسیر مقابله با داعش و همچنین مقابله با سیاست‌های آمریکا تقدیم کرده است و امروز باید مراقبت کرد جریان‌های فکری وابسته به غرب، مسیر مقاومت و استقلال این کشور را تحت تأثیر قرار ندهند.

وی همچنین با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: مردم عراق، علما، بزرگان و نیروهای مقاومت این کشور در برابر سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کرده‌اند و این همراهی، پیوند و برادری دو ملت را بیش از گذشته نشان داده است.

چهار تصویر از ایران در عرصه بین‌المللی

امام جمعه خارگ در ادامه با تشریح تصویری که از جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی شکل گرفته است، گفت: امروز چهار تصویر از ایران در جهان برجسته شده است؛ ایران مقاوم، ایران مبتکر، ایران بازدارنده و ایران منسجم.

وی افزود: تحولات اخیر نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای مختلف، توانسته انسجام داخلی و ابتکار عمل خود را حفظ کند و در برابر تهدیدات مختلف، ظرفیت بازدارندگی خود را به نمایش بگذارد.

کارگر با اشاره به سناریوهای احتمالی دشمن اظهار کرد: در شرایط کنونی، سناریوهایی همچون درگیری دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، حمله محدود به تأسیسات راهبردی، ایجاد التهاب و آشوب در داخل کشور و همچنین عملیات‌های امنیتی و تروریستی، از جمله گزینه‌هایی است که دشمن ممکن است دنبال کند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با سناریوهای مختلف آمادگی دارد و در صورت شکل‌گیری رویارویی جدید، نباید تصور کرد که درگیری با یک اقدام محدود به پایان خواهد رسید.

قدردانی از برگزارکنندگان رزمایش «جان‌فدا»

امام جمعه خارگ در پایان از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدا» در جزیره خارگ قدردانی کرد و گفت: از مردم، بسیجیان، فرماندهان و همه مجموعه‌هایی که در برگزاری این رزمایش و ارتقای آمادگی و انسجام مردم و نیروهای جزیره مشارکت داشتند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: همکاری و همراهی مردم و نیروهای بسیجی و نظامی در چنین برنامه‌هایی، نمادی از انسجام و آمادگی مردم خارگ برای دفاع از امنیت و منافع ملی است.