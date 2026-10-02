اقتدار نظام اسلامی مرهون ایستادگی و همدلی مردم و نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه ایجرود، با بیان اینکه الحمدلله این سفره معنوی الهی گسترده شده و امروز به برکت انقلاب اسلامی به حدود ۹۰۰ پایگاه رسیده و شهرستان ایجرود هم ۲۰ سال است از این نعمت بهره مند است، افزود: قدر نماز جمعه را بدانید، ندای الهی را لبیک بگویید و در نماز جمعه شرکت کنید.

وی با بیان اینکه هر یک از عزیزان هم دیگر عزیزان و همشهریان را به نماز جمعه دعوت کند، خودتان هم خانوادگی در نماز جمعه شرکت کنید. هر عزیز بزرگواری هم در شهر و شهرستان اعتبار و آبرویی دارد، نفوذ کلامی دارد، استدعا می کنم برای ارتقای کمی و کیفی نماز جمعه کمک کند، گفت: به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی خدمت به نماز جمعه، خدمت به دین و تقوا است.

خطیب جمعه ایجرود به اهمیت نماز اشاره کرد و افزود: این نماز است که انسان را به تکامل می رساند. نماز و مسجد است که انسان را در جنگ ترکیبی دشمنان از خطرات اعتقادی حفظ می کند. نماز است که انسان را از خطرات، گناه و آلودگی پاسداری می کند. به تعبیر امام راحل، نماز کارخانه انسان سازی است.

حسینی نسب با اشاره به پیام مقام معظم رهبری حضرت امام سید مجتبی خامنه ای به اجلاسیه نماز گفت: بر اساس پیام رهبر معظم انقلاب، نماز از جمله زیباترین نعمت‌های بزرگ حضرت حق جلّ‌وعلا، برترین نهاد و نماد و ستون دین و اکسیر فلاح و رستگاری و ذخیرهٔ تمام‌نشدنی انسان در مبارزه با شیطان نفس و شیطان‌های دنیوی است.

امام جمعه ایجرود افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به اجلاسیه نماز تاکید داشتند که فریضهٔ نماز، تنها یک تکلیف فردی نیست و بنا بر آموزهٔ قرآن، برپاداشتن نماز، اوّلین ثمره و نشانهٔ حکومت صالحان است که «اَلّذینَ اِنْ مَکَّنّاهُم فی الأرضِ اَقاموا الصَّلاة». یکایک ملّت مبعوث، مخاطب این دستور مکرّر الهی برای اقامهٔ نماز هستند که «اَقیموا الصَّلاة». اقامهٔ نماز نقش ویژه‌ای در جهاد و فتح و ظفر در میدان‌های مبارزه خصوصاً میدان مبارزه‌ای که امروز پیش روی ملّت ایران است، دارد.

وی با بیان اینکه ملتی که خدا را دارد. خدا را ابرقدرت می داند. ملتی که در برابر خدا تعظیم می کند. در برابر دشمنان خدا، در برابر دشمنان دین خدا تعظیم نمی کند، گفت: این نماز است که رزمندگان دلاور، شجاع و مقاوم همچون سپاه، ارتش و انتظامی تربیت می کند که امنیت مردم، کشور مرهون فداکاری و مجاهدت این عزیزان است.

خطیب جمعه شهرستان ایجرود با بیان اینکه اقتدار نظام اسلامی مرهون ایستادگی و همدلی مردم و نیروهای مسلح است،گفت: پایان بخش هفته دفاع مقدس، رزمایش بسیار پرشور جانفدا بود که از شورای تامین شهرستان ایجرود، فرمانده سپاه ناحیه و همه بسیجیان حاضر در رزمایش تشکر می کنم.

حسینی نسب با گرامیداشت و تبریک هفته انتظامی و قدردانی از فرمانده انتظامی شهرستان و همه امنیت آفرینان در فراجا، گفت: نیروهای انتظامی با حضور در مرزها، شهرها و روستاها، جاده ها و همچنین در قالب پلیس فتا در خدمت مردم هستند و امنیت و آرامش را به مردم و جامعه هدیه می کنند.

امام جمعه ایجرود با اشاره به توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در این ۴۷ سال با جنگ، تحریم و فتنه و هر توطئه دیگر می خواستند انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را نابود کنند، اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند. بلکه ملت ما مقاوم شد.

حجت الاسلام حسینی نسب افزود: همه آنهایی که تلاش می کردند، آرزو می کردند، ایران اسلامی را نابود کنند، زیر خاک رفتند، کارتر، ریگان، صدام و قذافی و شارون و دیگر مستکبران و ترامپ و تفکر ترامپ و تفکر آمریکایی هم نابود خواهد شد و جمهوری اسلامی به کوری چشم دشمنان داخلی و خارجی خواهد ماند و به انقلاب جهانی بقیه الله الاعظم متصل خواهد شد.

وی ادامه داد: ملت مبعوث که ۷ ماه است از دین خدا و انقلاب و ولایت پاسداری می کنند، در برابر آمریکا ایستادگی می کنند اینها تربیت شده، نماز، نمازهای جمعه و مساجد، منبر و محضر علما و خانواده های متدین و نمازخوان هستند.

خطیب جمعه ایجرود با تصریح به اینکه آماده همکاری و تعامل با همه مردم شهرستان ایجرود برای ارتقا کمی و کیفی نماز جمعه و توسعه شهرستان هستم، افزود: دیروز هم جلسه خوبی با حضور مسئولان، فعالان عرصه های مختلف با حضور نماینده معزز ولی فقیه در استان، نماینده مجلس شورای اسلامی و با تدبیر فرماندار شهرستان ایجرود برگزار شد.

حسینی نسب با اشاره به ظرفیت های بالای شهرستان ایجرود گفت: حقیقتا شهرستان ایجرود دارای گنجینه هایی از علما، شهدا، نخبگان، آثار تاریخی و گردشگری و ظرفیت بالای کشاورزی است که هم باید بشناسیم و بشناسانیم و هم از این ظرفیت ها برای توسعه شهرستان استفاده کنیم.