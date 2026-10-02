امام جمعه فومن: نیروی انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه فومن با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: خداوند در آیات قرآن کریم انسان‌ها را به تقوا و توجه به توشه آخرت دعوت کرده است و باید از خود بپرسیم برای روزی که در پیش داریم چه چیزی آماده کرده‌ایم.

وی افزود: اگر نماز و عبادت با رعایت شرایط و با اخلاص انجام شود و اعمال صالح برای رضای خداوند باشد، انسان برای آخرت خود توشه‌ای فراهم کرده است؛ اما اگر اعمال انسان برای هواهای نفسانی، شهرت و منیت باشد، توشه‌ای برای آخرت باقی نخواهد ماند.

پیام رهبری درباره جایگاه ایران در جهان

امام جمعه فومن در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: این پیام حاوی نکات مهم و قابل توجهی است و باید مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.

داودی با اشاره به فرازی از این پیام درباره جایگاه ایران اسلامی در جهان بیان کرد: در محاسبات مادی و سیاسی، ایران جایگاه مهمی در عرصه جهانی پیدا کرده است، اما از منظر الهی نیز کشوری که مردم آن به اهل بیت(ع) دلبستگی دارند و برای دفاع از حق هراسی ندارند، دارای جایگاهی متفاوت است.

وی ادامه داد: آنچه در تحولات منطقه و ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح مشاهده شد، نشان داد ارزیابی قدرت کشورها صرفاً با معیارهای مادی و نظامی قابل سنجش نیست و اراده و مقاومت ملت‌ها نیز در معادلات منطقه‌ای و جهانی تأثیرگذار است.

تأکید بر نقش مقاومت در تحولات منطقه

امام جمعه فومن با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت گروه‌های مختلف در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: آنچه در میدان رخ داده نشان می‌دهد تصویر ارائه‌شده از قدرت برخی کشورها با واقعیت توان آنها فاصله دارد و تحولات اخیر این موضوع را بیش از گذشته آشکار کرده است.

داودی همچنین با اشاره به مقاومت مردم یمن و گروه انصارالله گفت: مقاومت و ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد ملت‌هایی که به توان و ایمان خود تکیه می‌کنند، می‌توانند در معادلات منطقه‌ای اثرگذار باشند.

گرامیداشت یاد سیدحسن نصرالله

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، افزود: در پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران از سیدحسن نصرالله به عنوان یکی از چهره‌های برجسته جبهه مقاومت یاد شده و لازم است یاد و خاطره این شخصیت و سایر شهدای مقاومت گرامی داشته شود.

امام جمعه فومن با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سیدحسن نصرالله گفت: وی در طول سال‌های فعالیت خود در جبهه مقاومت، به عنوان چهره‌ای اثرگذار و مورد توجه جریان مقاومت شناخته شد.

نیروی انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت است

داودی با گرامیداشت هفته انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی شهرستان فومن قدردانی کرد و گفت: جایگاه نیروی انتظامی در میان مردم به دلیل حضور مستمر این نیرو در عرصه‌های مختلف امنیتی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: نیروهای انتظامی در شهرها، روستاها، جاده‌ها، مرزها و مناطق مختلف کشور در طول سال و حتی در ایام تعطیلات در کنار مردم حضور دارند و مسئولیت تأمین امنیت شهروندان، مسافران و اموال عمومی و خصوصی را بر عهده دارند.

امام جمعه فومن با بیان اینکه عملکرد پلیس مستقیماً در برابر دیدگان مردم قرار دارد، تصریح کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر، سرقت، شرارت، ناامنی و دیگر آسیب‌های اجتماعی از جمله مأموریت‌هایی است که نیروهای انتظامی در جریان آن با خطرات مختلف مواجه هستند.

ضرورت تقویت نیروی انتظامی در تراز جمهوری اسلامی

داودی با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انتظامی اظهار کرد: جامعه به نیروی انتظامی مقتدر، توانمند و برخوردار از امکانات و زیرساخت‌های مناسب نیاز دارد و تضعیف این نیرو می‌تواند بر روند تأمین امنیت جامعه تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بر ضرورت برخورداری کشور از نیروی انتظامی در تراز جمهوری اسلامی تأکید داشته‌اند، باید برای رسیدن به این جایگاه تلاش بیشتری صورت گیرد.

امام جمعه فومن با اشاره به شهادت نیروهای انتظامی در جریان مأموریت‌های مختلف گفت: شهدای نیروی انتظامی در عرصه‌هایی مانند مبارزه با قاچاقچیان، سارقان و عوامل ایجاد ناامنی جان خود را در راه حفظ امنیت مردم تقدیم کرده‌اند و یاد و خاطره همه این شهدا باید گرامی داشته شود.

ضرورت توجه به معیشت و امکانات نیروهای انتظامی

داودی در ادامه خواستار توجه بیشتر مسئولان به امکانات، زیرساخت‌ها، حقوق و مزایای نیروهای انتظامی شد و گفت: مسئولان و دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید شرایطی فراهم کنند که کارکنان انتظامی با آرامش و فراغ بال بیشتری بتوانند به مردم خدمت کنند.

وی افزود: گستره مأموریت‌های نیروی انتظامی بسیار وسیع است و متناسب با این مسئولیت‌ها باید امکانات و حمایت‌های لازم نیز در اختیار این مجموعه قرار گیرد.

امام جمعه فومن در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در کشور گفت: تقویت اتحاد و برادری میان مردم و مسئولان و حمایت از مجموعه‌های حافظ امنیت، از جمله نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، فراجا و وزارت اطلاعات، برای حفظ امنیت و ثبات کشور ضروری است.