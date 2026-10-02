به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به خروج نیروهای اشغالگر آمریکا از عراق، اظهار داشت: به مردم عزیز عراق، مقاومت عراق، مراجع دینی، ملت عزیز ایران و نیروهای مسلح ایران تبریک می‌گوییم که آن‌چنان بر سر نیروهای آمریکا کوبیدند که تاریخ سابقه‌اش را ندارد و این ضربات سنگین باعث شد که اینها از این منطقه دارند می‌روند و به عنایت الهی روزی خواهد رسید که بساط آمریکا از منطقه جمع خواهد شد.

مقاومت می‌تواند عزت و استقلال بیاورد

وی عنوان کرد: این ثمره خون حاج‌قاسم و ابومهدی المهندس است، ثمره مقاومت است، نشان داد که مقاومت می‌تواند عزت و استقلال بیاورد، تسلیم به جز خفت و خاری چیزی برای ملت‌های مسلمان ندارد. امیدوارم که این الگو شود برای سایر ملت‌های مسلمان، اجازه ندهند که کفار و صهیونیست و مشرکین در وطن آنها پایگاه داشته باشند و از این پایگاه بر علیه مسلمین، چه در ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین و یمن استفاده کنند. این خبیث‌های عالم را از کشور خودشان بیرون کنند و این شروعی باشد برای اخراج آنها.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، ادامه داد: ملت عراق باید این شروع را به پایان برسانند، هنوز در مسائل اقتصادی آمریکا بر کشور عراق سیطره دارد، ملت عراق باید این استقلال مالی را هم پیدا کنند، اجازه نباید دهند که کفار برای شما در مسائل مالی تصمیم بگیرند و امیدواریم که دولتمردان و مجلس عراق به دنبال این باشند که این استقلال مالی را پیدا کنند و از زیر بار این استعمار آمریکایی در بیایند.

همه پایگاه‌های آمریکا باید با مقاومت از منطقه اخراج شوند

حجت‌الاسلام شمسی فر، تأکید کرد: همه پایگاه‌های آمریکا باید با مقاومت از منطقه اخراج شوند. چرا که دو دهه حضور آمریکا در منطقه به جزء ناامنی، تروریست، تشکیل داعش، ترور دانشمندان عراق، تحقیر و عقب‌ماندگی ملت عراق، ثمره‌ای نداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب دررابطه‌با نماز، گفت: بالاترین ذکر و راه رستگاری، تکامل و تعالی نماز است، انسان را از فساد و انحراف دور می‌کند.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، گفت: انتظاری که از مسئولان آموزش‌وپرورش، معلمان، اساتید در شروع سال تحصیلی این است که به این امر توجه کنند، دشمن به دنبال این است که نوجوانان ما را از ارزش‌های دینی، نماز، حجاب و اخلاق انسانی دور کند. زمینه برگزاری نماز باشکوه در محیط‌های علمی و مدارس فراهم شود.

حجت‌الاسلام شمسی فر با اشاره به سالروز عملیات طوفان الاقصی مردم فلسطین، گفت: هر چند ملت فلسطین هزینه دادند، اما با این عملیات، اسرائیل را در سراشیبی سقوط قرار دادند و زمینه‌ای فراهم شد که محور مقاومت آمریکا را از غرب آسیا بیرون کرد و کشورهای مسلمان به آزادی واقعی خود برسند و روزی شاهد آزادی قدس و جشن پیروزی نهایی محور مقاومت و مردم فلسطین خواهیم بود.