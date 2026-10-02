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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

قدرت دفاعی و وحدت ملی پشتوانه اقتدار ایران در برابر تهدیدها است

قدرت دفاعی و وحدت ملی پشتوانه اقتدار ایران در برابر تهدیدها است

اردبیل- امام جمعه لاهرود گفت: حفظ انسجام و وحدت مردم، در کنار تقویت توان دفاعی، اقتصادی و فرهنگی، از مؤلفه‌های مهم صیانت از استقلال و امنیت جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدبهنام منافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لاهرود که در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سید ابراهیم ابن موسی‌کاظم(ع) برگزار شد، با تأکید بر جایگاه و اهمیت نماز جمعه، آن را از شعائر مهم اسلامی و فرصتی برای تقویت ارتباط مردم با معارف دینی و مسائل اجتماعی دانست.

وی با اشاره به فضیلت نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه جایگاهی ارزشمند در فرهنگ اسلامی دارد و مؤمنان باید نسبت به حضور در این فریضه اهتمام داشته باشند.

امام جمعه لاهرود همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در تأمین امنیت و آرامش مردم قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از مردم و در کنار مردم و برای مردم است و کارکنان این نیرو به‌صورت شبانه‌روزی برای برقراری امنیت و آرامش جامعه تلاش می‌کنند.

حجت‌الاسلام منافی با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: پیشرفت‌های دفاعی کشور نشان‌دهنده ظرفیت و توان فرزندان این سرزمین است و نیروهای مسلح در برابر تهدیدها، وظیفه صیانت از امنیت و استقلال کشور را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه اقتدار کشور به مؤلفه‌های مختلفی وابسته است، افزود: در کنار قدرت دفاعی، تقویت توان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز ضروری است و هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند در افزایش اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرین باشد.

امام جمعه لاهرود با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات و معیشت مردم تصریح کرد: مردم سرمایه و پشتوانه اصلی نظام هستند و مسئولان باید در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، مسائل و مشکلات مردم را مورد توجه جدی قرار دهند.

منافی همچنین وحدت ملی را از عوامل مهم مقابله با تهدیدها دانست و گفت: حفظ انسجام و وحدت ملی، پشتوانه‌ای مهم برای کشور در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان است و همه مسئولان و مردم باید برای تقویت این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.

وی با اشاره به حوادث و تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمنان تأکید کرد و افزود: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که عزت و استقلال ملت‌ها با ایستادگی، خودباوری و حفظ وحدت ملی تقویت می‌شود.

امام جمعه لاهرود با تأسی از مکتب عاشورا، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را از آموزه‌های مهم این مکتب برشمرد و بیان کرد: فرهنگ عاشورا به ما می‌آموزد که عزت و سربلندی در گرو حفظ ایمان، وحدت و ایستادگی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی است.

حجت‌الاسلام منافی در پایان با تأکید دوباره بر اهمیت وحدت ملی و تقویت روحیه مقاومت، برای عزت، سربلندی و عاقبت‌به‌خیری ملت ایران و توفیق خدمتگزاران نظام دعا کرد.

کد مطلب 6965463

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