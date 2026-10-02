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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

سپاه: دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است

سپاه: دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است

سپاه در بیانیه‌ای تأکید کرد: دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است و هرگونه تعرض، تجاوز یا خطای محاسباتی دشمن با پاسخی قاطع، فوری و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد عملیات «وعده صادق ۲»، دهم مهرماه را یادآور این عملیات و حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی در سال ۱۴۰۳ دانست.

در این بیانیه آمده است: دهم مهرماه یادآور حماسه تاریخی و ماندگار «عملیات وعده صادق ۲» و حمله تاریخی و غرورانگیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۳ است؛ عملیاتی که طی آن جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت از جمله شهید اسماعیل هنیه، شهید سیدحسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان، اهدافی در سرزمین‌های اشغالی را با موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن هدف قرار داد.

سپاه در ادامه این عملیات را علاوه بر پاسخ به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی، حامل پیامی روشن برای دشمنان ملت ایران دانست و تصریح کرد: «دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است و هر تعرضی پاسخی پشیمان‌کننده و دردناک در پی خواهد داشت.»

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به نقش فرماندهان ارشد سپاه در طراحی و اجرای عملیات «وعده صادق ۲» آمده است: این عملیات راهبردی با هدایت و تدبیر سپهبد پاسدار شهید محمد باقری، فرماندهی سپهبد پاسدار شهید حسین سلامی، نبوغ فنی و اقتدار تهاجمی سردار سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی‌زاده و درایت عملیاتی و روحیه جهادی سردار رشید سرلشکر پاسدار شهید محمود باقری انجام شد و قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با گرامیداشت یاد و نام شهدای جبهه مقاومت و نیروهای مسلح، تأکید کرد: اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ‌های اخیر در کنار سایر نیروهای مسلح، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی به نمایش درآمده و این نهاد را به یکی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران در نگاه دوستان و دشمنان تبدیل کرده است.

در ادامه بیانیه آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سایه تمسک به میراث فکری و عملی امامین انقلاب و شهیدان انقلاب و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا، در بلندای صلابت و قاطعیت و با اشراف اطلاعاتی بر دارایی‌ها و مناطق آلوده به حضور دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، دست بر ماشه آماده پاسخگویی قاطع، فوری، دردآور، پشیمان‌کننده و مرگبارتر از عملیات وعده صادق ۲ به هرگونه تهدید، تجاوز، تعرض یا خطای محاسباتی احتمالی اردوگاه آمریکا و پیاده‌نظام‌های منطقه‌ای آنان است.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه، ضمن اطمینان‌بخشی به ملت ایران و ملت‌های منطقه، بر تداوم آمادگی این نهاد برای مقابله با تهدیدات و پاسخ به هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دهم مهر ۱۴۰۵

کد مطلب 6965459
هادی رضایی

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