به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسن احمدزاده در نماز جمعه اهل سنت سیراف با تأکید بر جایگاه برادری و همبستگی میان مسلمانان، احترام متقابل و خیرخواهی برای یکدیگر را از آموزه‌های مهم دین اسلام دانست و بر ضرورت تقویت اخوت اسلامی در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه موقت اهل‌سنت سیراف با تأکید بر اهمیت حفظ برادری و همبستگی میان مسلمانان اظهار کرد: مسلمانان با یکدیگر برادرند و باید نسبت به یکدیگر محبت و خیرخواهی داشته باشند.

وی افزود: احترام به برادر مسلمان، تنها یک رفتار اجتماعی نیست، بلکه نشانه‌ای از اثبات برادری و اخوت در میان مسلمانان است و باید این فرهنگ در جامعه تقویت شود.

امام جمعه موقت اهل‌سنت سیراف با اشاره به آموزه‌های دین اسلام درباره روابط میان مسلمانان گفت: اسلام مسلمانان را به خیرخواهی و طلب سعادت برای یکدیگر دعوت کرده است و مؤمنان باید دست برادری، اخوت و همبستگی را به سوی یکدیگر دراز کنند؛ همبستگی‌ای که رضایت و خشنودی خداوند متعال را در پی داشته باشد.

احمدزاده در ادامه بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و آن را از عوامل مهم تقویت روابط میان مسلمانان دانست.

وی در پایان برای رهبر انقلاب طول عمر باعزت و سلامتی، برای کشور پیروزی و سربلندی و برای ملت بصیر و متحد و رزمندگان کشور سلامتی و توفیق از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.