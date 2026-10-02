وزیر میراث فرهنگی یک مجتمع گردشگری در روستای بندو افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مجتمع گردشگری با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال در عرصه‌ای به مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع و با زیربنای پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به اشتغال ۱۲ نفر در این مجتمع بیان کرد: مجتمع دارای ۲۰ اتاق با مجموع ۶۰ تخت اقامتی، رستوران و کافی‌شاپ است.

وی افزود: این مجموعه در ادامه برنامه‌های سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان بوشهر و با حضور سیدرضا صالحی‌امیری در روستای تاریخی رباط بندو شهرستان عسلویه افتتاح شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر ادامه داد: با هدف توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه و پاسخ‌گویی به نیازهای اقامتی و خدماتی گردشگران به بهره‌برداری رسیده است.

ابراهیمی گفت: بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی روستای تاریخی رباط بندو و منطقه عسلویه کمک کند.