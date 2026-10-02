به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله‌سوار با اشاره به تجربه حضور نظامی آمریکا در عراق اظهار کرد: آمریکا در سال ۲۰۰۳ با ادعاهایی از جمله مبارزه با تروریسم و خلع سلاح عراق وارد این کشور شد، اما جنگ و اشغال پیامدهای سنگین انسانی، اقتصادی و اجتماعی برای مردم عراق به دنبال داشت.

وی افزود: تجربه عراق نشان داد که استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت کشورها باید در اختیار ملت‌ها باشد و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند برای مدت نامحدود اراده خود را بر ملت‌ها تحمیل کند.

امام جمعه بیله‌سوار با اشاره به نقش نیروهای عراقی و جریان‌های مقاومت در مقابله با تروریسم گفت: امنیت پایدار منطقه باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای تأمین شود و ملت‌های منطقه نباید اجازه دهند سرنوشت آنان در خارج از منطقه تعیین شود.

حجت الاسلام عزیزی همچنین بر ضرورت هوشیاری دولت، ملت و نیروهای مقاومت عراق در برابر تلاش‌ها برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس نماز، این بیانیه را سندی مهم برای تبیین جایگاه نماز و معنویت در جامعه دانست و بر نقش خانواده‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد.

امام جمعه بیله‌سوار با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی در تأمین امنیت، به‌ویژه در مناطق مرزی، قدردانی کرد.

حجت الاسلام عزیزی همچنین با اشاره به روز جهانی کودک، روز روستا و عشایر و روز نخبگان، بر ضرورت توجه به تربیت و آینده کودکان، حمایت از تولید و اشتغال روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به سالروز عملیات طوفان‌الاقصی و مسئله فلسطین، خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت مردم فلسطین و رعایت حقوق غیرنظامیان و قوانین بین‌المللی شد.