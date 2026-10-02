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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

تجربه عراق درس عبرتی برای مخالفان استقلال ملت‌ها است

تجربه عراق درس عبرتی برای مخالفان استقلال ملت‌ها است

بیله‌سوار- امام جمعه بیله‌سوار گفت: تجربه حضور و خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشان داد که مداخله قدرت‌های خارجی، هزینه‌های سنگینی برای ملت‌ها به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله‌سوار با اشاره به تجربه حضور نظامی آمریکا در عراق اظهار کرد: آمریکا در سال ۲۰۰۳ با ادعاهایی از جمله مبارزه با تروریسم و خلع سلاح عراق وارد این کشور شد، اما جنگ و اشغال پیامدهای سنگین انسانی، اقتصادی و اجتماعی برای مردم عراق به دنبال داشت.

وی افزود: تجربه عراق نشان داد که استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت کشورها باید در اختیار ملت‌ها باشد و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند برای مدت نامحدود اراده خود را بر ملت‌ها تحمیل کند.

امام جمعه بیله‌سوار با اشاره به نقش نیروهای عراقی و جریان‌های مقاومت در مقابله با تروریسم گفت: امنیت پایدار منطقه باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای تأمین شود و ملت‌های منطقه نباید اجازه دهند سرنوشت آنان در خارج از منطقه تعیین شود.

حجت الاسلام عزیزی همچنین بر ضرورت هوشیاری دولت، ملت و نیروهای مقاومت عراق در برابر تلاش‌ها برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس نماز، این بیانیه را سندی مهم برای تبیین جایگاه نماز و معنویت در جامعه دانست و بر نقش خانواده‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد.

امام جمعه بیله‌سوار با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی در تأمین امنیت، به‌ویژه در مناطق مرزی، قدردانی کرد.

حجت الاسلام عزیزی همچنین با اشاره به روز جهانی کودک، روز روستا و عشایر و روز نخبگان، بر ضرورت توجه به تربیت و آینده کودکان، حمایت از تولید و اشتغال روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به سالروز عملیات طوفان‌الاقصی و مسئله فلسطین، خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت مردم فلسطین و رعایت حقوق غیرنظامیان و قوانین بین‌المللی شد.

کد مطلب 6965448

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