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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

موسوی: نخبگان موتور محرکه جامعه و سرمایه انسانی ایران هستند

موسوی: نخبگان موتور محرکه جامعه و سرمایه انسانی ایران هستند

بهارستان- امام جمعه گلستان با تأکید بر نقش نخبگان در پیشرفت کشور گفت: نخبگان سرمایه‌های انسانی و موتور محرکه جامعه هستند و اعتلای ایران بدون حضور آنان ممکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان با اشاره به جایگاه نخبگان در پیشرفت کشور اظهار کرد: نخبگان در ساختار تمدنی و انقلابی ایران، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده دارند.

وی افزود: نخبگان تنها متخصصان علمی و فنی نیستند، بلکه سرمایه‌های انسانی و موتور محرکه جامعه محسوب می‌شوند و اعتلای ایران اسلامی بدون حضور نخبگان متعهد، متخصص، دغدغه‌مند و علاقه‌مند به نظام اسلامی ممکن نیست.

امام جمعه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از محرمات گفت: اسلام مجموعه‌ای از اعتقادات و آداب عملی است که فرد مسلمان باید به آن پایبند باشد و بخشی از این دستورات به روابط انسان با مخلوقات و بخشی دیگر به ارتباط انسان با خالق هستی مربوط می‌شود.

موسوی نماز را زیباترین بخش از اعمال دینی دانست و بیان کرد: اصل هویت انسان و چرایی خلقت در عبادت و بندگی است و نماز نماد والاترین شکل بندگی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: انسان مؤمن با اقامه نماز ضمن برقراری ارتباط با خالق هستی، خود را در پناه خداوند می‌بیند و از دیگران بی‌نیاز می‌شود.

خطیب جمعه گلستان همچنین با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه اظهار کرد: استمرار این تجمعات و استواری مردم و مسئولان و بی‌اعتنایی به دوقطبی‌سازی‌ها، محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد ملت بصیر و متحد در برابر فشارها ایستادگی می‌کند.

امام جمعه گلستان در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در نظام اسلامی تنها یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه ستون استوار امنیت و مظهر حاکمیت است و ضامن بقای نظم اجتماعی محسوب می‌شود.

موسوی افزود: بدون حضور نیروی انتظامی، فعالیت‌های اقتصادی، اجرای عدالت قضایی و زندگی آرام شهروندان با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به خروج آمریکا از آخرین پایگاه‌های خود در عراق گفت: این موضوع را باید به ملت عراق، ملت ایران و جبهه مقاومت تبریک گفت، چراکه با اخراج آمریکا از عراق، تحقق وعده اخراج این کشور از منطقه در برابر دیدگان جهانیان قرار گرفته است.

کد مطلب 6965423

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