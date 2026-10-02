موسوی: نخبگان موتور محرکه جامعه و سرمایه انسانی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان با اشاره به جایگاه نخبگان در پیشرفت کشور اظهار کرد: نخبگان در ساختار تمدنی و انقلابی ایران، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده دارند.

وی افزود: نخبگان تنها متخصصان علمی و فنی نیستند، بلکه سرمایه‌های انسانی و موتور محرکه جامعه محسوب می‌شوند و اعتلای ایران اسلامی بدون حضور نخبگان متعهد، متخصص، دغدغه‌مند و علاقه‌مند به نظام اسلامی ممکن نیست.

امام جمعه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از محرمات گفت: اسلام مجموعه‌ای از اعتقادات و آداب عملی است که فرد مسلمان باید به آن پایبند باشد و بخشی از این دستورات به روابط انسان با مخلوقات و بخشی دیگر به ارتباط انسان با خالق هستی مربوط می‌شود.

موسوی نماز را زیباترین بخش از اعمال دینی دانست و بیان کرد: اصل هویت انسان و چرایی خلقت در عبادت و بندگی است و نماز نماد والاترین شکل بندگی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: انسان مؤمن با اقامه نماز ضمن برقراری ارتباط با خالق هستی، خود را در پناه خداوند می‌بیند و از دیگران بی‌نیاز می‌شود.

خطیب جمعه گلستان همچنین با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه اظهار کرد: استمرار این تجمعات و استواری مردم و مسئولان و بی‌اعتنایی به دوقطبی‌سازی‌ها، محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد ملت بصیر و متحد در برابر فشارها ایستادگی می‌کند.

امام جمعه گلستان در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در نظام اسلامی تنها یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه ستون استوار امنیت و مظهر حاکمیت است و ضامن بقای نظم اجتماعی محسوب می‌شود.

موسوی افزود: بدون حضور نیروی انتظامی، فعالیت‌های اقتصادی، اجرای عدالت قضایی و زندگی آرام شهروندان با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به خروج آمریکا از آخرین پایگاه‌های خود در عراق گفت: این موضوع را باید به ملت عراق، ملت ایران و جبهه مقاومت تبریک گفت، چراکه با اخراج آمریکا از عراق، تحقق وعده اخراج این کشور از منطقه در برابر دیدگان جهانیان قرار گرفته است.