خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده‌است، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

صدور شناسنامه معتبر آثار هنری برای دریافت تسهیلات بانکی!

در نشست ملی هم‌اندیشی نگارخانه‌های سراسر کشور، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، بر ضرورت بازتعریف مسیر توسعه هنرهای تجسمی در مواجهه با تغییرات پرشتاب دنیای امروز و تأثیر فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی تأکید کرد.

وی معتقد است ادبیات رایج میان هنرمندان به سرعت در حال تغییر است و مسیر توسعه هنر، اکنون از مسیر تقویت بدنه نگارخانه‌ها می‌گذرد. به گفته او، نگارخانه‌ها نباید تنها محدود به تهران باشند، بلکه باید به جریانی سراسری و ملی تبدیل شوند تا بتوانند با تحولات پیش‌رو همراهی کنند.

سیدصادق پژمان مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، چالش‌های اصلی اقتصاد فرهنگ و هنر را شامل تأمین مالی، آموزش، توانمندسازی و اصلاح قوانین دانست.

وی با اشاره به اینکه نظام مالی فعلی کشور عمدتاً بر دارایی‌های فیزیکی استوار است، بر لزوم به رسمیت شناختن «دارایی‌های فکری و نامشهود» حوزه هنر در نظام حقوقی و مالی کشور برای ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی تأکید کرد تا راه برای توسعه اقتصاد خلاق هموار شود.

برای رفع چالش‌های موجود، اقدامات عملیاتی متعددی از جمله راه‌اندازی «صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر» برای ارائه تسهیلات و ضمانت‌نامه در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین، پیگیری برای اصالت‌سنجی آثار هنری و صدور شناسنامه معتبر در حال انجام است تا با اتصال سامانه‌ها، بتوان از ارزش اقتصادی آثار هنری به‌عنوان مبنایی برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کرد و شفافیت بازار را افزایش داد.

در راستای تحریک تقاضا و توسعه بازار هنرهای تجسمی، طرحی برای خرید اقساطی آثار هنری (BNPL) با همکاری بانک کارآفرین طراحی شده که در مرحله نخست ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. این طرح با هدف تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل و رفع ضعف تقاضا در اقتصاد هنر اجرا می‌شود و علاوه بر آن، مذاکراتی با بورس کالا برای پذیرش آثار هنری و تسهیل چرخه اقتصادی این حوزه در جریان است.

در بخش پایانی، حمیدرضا پورمیرزا مدیر طرح و توسعه بانک کارآفرین، بر ضرورت همراهی نظام بانکی با اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روش‌های سنتی پاسخگوی نیازهای خریداران مدرن نیست، اعلام کرد که این بانک با رویکرد «بیزنس‌بوستری» قصد دارد ضمن عبور از چالش‌های قانونی گذشته، آثار هنری را به‌عنوان دارایی ارزشمند و وثیقه تسهیلات بپذیرد تا شکاف میان نظام بانکی و واقعیت‌های جدید اقتصاد هنر را پر کند.

غائله سیلاب در موزه هنرهای معاصر تهران بالا گرفت

در هفته‌های گذشته کامران دیبا معمار و نخستین مدیر موزه هنرهای معاصر تهران، درباره احتمال ورود سیلاب به این موزه و آسیب به ساختمان و گنجینه آن هشدار داد. در پی این هشدار، رضا دبیری‌نژاد رئیس کنونی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد که موضوع در جلساتی با شهرداری تهران، مدیریت بحران منطقه ۶ و جمعی از معماران بررسی شده و بر اساس نتایج این بررسی‌ها، در شرایط فعلی تهدید جدی برای وقوع سیلاب در پیرامون موزه وجود ندارد.

مجید ملانوروزی که در اواسط دهه نود ریاست موزه هنرهای معاصر تهران را برعهده داشت، در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها گفت که در دوران مدیریتش، تهدید سیلاب برای این موزه را جدی می‌دانسته است.

وی توضیح داد: جوی‌های خیابان‌های تهران گاهی در شرایط بارندگی مسدود می‌شوند و جوی‌های خیابان کارگر نیز چندان عمیق نیستند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ساختمان موزه هم‌سطح با خیابان قرار دارد، اگر یکی از این جوی‌ها مسدود شود یا حجم بارش از ظرفیت این مجاری بیشتر باشد، آب می‌تواند وارد خیابان و از آنجا به داخل موزه هدایت شود. با توجه به معماری موزه، اگر آب به سمت ساختمان هدایت شود، به‌صورت مارپیچ به سمت پایین حرکت می‌کند و به مخزن، که پایین‌ترین سطح موزه است، می‌رسد. در واقع، همواره این تهدید وجود داشت که اگر به هر دلیلی آب وارد موزه شود، به سمت گنجینه هدایت می‌شود. کمااینکه در دوران مدیریت من، زمانی که یکی از لوله‌های موزه دچار ترکیدگی شد، آب در حال سرازیر شدن به سمت گنجینه بود که البته این مشکل پیش از ورود آب به گنجینه، مهار شد.

ملانوروزی با اشاره به همیشگی بودن تهدید سیلاب برای موزه هنرهای معاصر تهران، یادآور شد: البته با توجه به هشدارهایی که برای افزایش باران در روزهای پیش‌ رو مطرح می‌شود، باید بیشتر به این تهدیدها توجه کرد. در سال‌های گذشته نیز در شب‌های بارانی و با مسدود شدن جوی‌های خیابان‌ها، این تهدید برای موزه وجود داشته و گاهی آب وارد سالن و فضای نمایشگاهی موزه نیز می‌شده است.

وی گفت: تصور نمی‌کنم اتفاقی در فضای شهری تهران افتاده باشد که بتواند سیلاب‌ها را مدیریت بکند اما به هر حال حتی اگر درصد پایینی احتمال وقوع سیلاب در موزه وجود داشته باشد، بهتر است که تمهیدات لازم برای این اتفاق در نظر گرفته شود؛ یا اینکه حتی می‌توان در روزهایی که امکان بارش باران بیشتر است، با افزایش تعداد نگهبان‌های موزه، امکان مسدودسازی مسیر آب‌های روان را فراهم کرد. معتقدم مدیران موزه همواره همت لازم را برای نگهداری و حفاظت از این مجموعه داشته‌اند.

انجمن طراحان گرافیک ۲۹ ساله شد

در هفته‌ای که گذشت، مراسم بیست‌ونهمین سالگرد تأسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، با حضور بیژن جناب، سجاد باغبان ماهر و وحید آگاه، پیشکسوتان، اعضای انجمن و علاقه‌مندان به طراحی گرافیک و با میزبانی حامد بیدی در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد. بخش اصلی این مراسم به نشست تخصصی «طراحی در شرایط بحران» اختصاص داشت؛ نشستی که در آن وضعیت حرفه طراحی گرافیک در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فناورانه مورد بررسی قرار گرفت.

بیژن جناب در پنل تخصصی «طراحی در شرایط بحران»، سرعت انتقال پیام را یکی از مهم‌ترین کارکردهای طراحی گرافیک تلقی و تاکید کرد: نخستین و مهم‌ترین کارکرد طراح گرافیک در بحران جنگی، سرعت انتقال پیام به جامعه است. در جنگ هشت‌ساله، این انتقال از مسیر رسانه‌های محدود و تحت کنترل انجام می‌شد و طراح با محدودیت‌های گسترده وزارت ارشاد و نشریات روبه‌رو بود. امروز، اگرچه ابزار دیجیتال سرعت را افزایش داده، اما محدودیت‌های تازه‌ای مانند قطعی اینترنت و سانسور پدید آمده است.

در این مراسم، از اعضای هیئت‌مدیره‌های ۹ دوره پیشین انجمن قدردانی شد. از اعضا و بازرسان اصلی و علی‌البدل انجمن و همچنین از مشاوران و مسئولان کمیته‌های ادوار مختلف انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران قدردانی شد.

برگزاری همزمان جشنواره تجسمی و تئاتر فجر برای رونق بیشتر فضاهای هنری

در هفته گذشته، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ در جمع اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با تاکید بر لزوم ارزیابی روند برگزاری جشنواره‌های هنری فجر، گفت: در برخی موارد، نیازمند بازنگری در روند برگزاری رویدادها هستیم. ضروری است در مواردی بدون تعارف ارزیابی کنیم که آیا ساختارها نیاز به تغییر دارند یا خیر و اگر موضوعاتی لازم است به این رویدادها افزوده یا از آن کاسته شود، درباره آن تصمیم بگیریم. موضوع آب را که در جشنواره سال گذشته و با همکاری وزارت نیرو به محور اصلی جشنواره تبدیل شد، همچنان با نظر دوستان با قوت دنبال خواهیم کرد و ضروری است آسیب‌شناسی که سال گذشته انجام شد نیز مورد توجه قرار گیرد، تا کیفیت برگزاری نسبت به دوره قبل افزایش یابد.

شفیعی با تاکید بر لزوم تقویت بخش‌های استانی جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بیان کرد: یک پیشنهاد این است که بخش‌های استانی، گسترده‌تر از گذشته برگزار شوند تا پوشش رویداد سراسری شود و حتی اگر نیاز بود، شورای سیاستگذاری برای استان تشکیل شود. وزارت نیرو در استان‌ها نیز می‌تواند پای کار بیاید و می توان تبلیغات شهری گسترده تری داشت به‌ویژه در شهرهایی که ظرفیت های تجسمی قابل توجهی دارند. پیشنهاد دیگری هم مطرح است که جشنواره تجسمی فجر هم‌زمان با چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار شود. اگر این رویدادها همزمان با هم برگزار شوند، بخشی از نمایشگاه‌های جشنواره تجسمی، به‌ویژه بخش «ایران من»، می‌تواند در فضاهای انتظار تالارهای نمایش قرار گیرد و بالعکس، برخی از اجراها نیز می‌تواند به نگارخانه‌ها بیاید. در این صورت، فضاهای هنری ما پررونق‌تر خواهد شد. امیدوارم در جشنواره موسیقی نیز این کار انجام شود.

نمایشگاه آثار دیده‌نشده جلیل رسولی افتتاح شد

نمایشگاه «بِ بسم‌الله» که متشکل از آثار دیده نشده جلیل رسولی و با تأکید بر نسبت خوشنویسی و حقیقت کلام الهی است، هفته گذشته در مجموعه آسمان فرهنگستان هنر افتتاح شد. این نمایشگاه تا امروز جمعه ۱۰ مهر برقرار خواهد بود.

محمدعلی رجبی در افتتاحیه این نمایشگاه، جلیل رسولی را هنرمندی توصیف کرد که بیش از ۵۰ سال تنها به عشق کشف حقیقت قلم زده و رنج کشیده است و عنوان کرد: آثار اصیل، آثاری هستند که بر پایه منطقِ معنا حرکت می‌کنند. هنرمند ابتدا خود را به صورت آن معنا درمی‌آورد و سپس هر آنچه از این کوزه برون تراود، اثر هنری اوست. به تعبیر هنرمندان بزرگ، اثر از جای دیگری می‌آید و هنرمند تنها به آن عالم توجه کرده و چیزی را که به او نشان داده شده، عیان می‌کند.

جلیل رسولی نیز در سخنانی گفت: پیش از هر چیز، از خداوندِ هنر و هنرمندآفرین سپاسگزارم که هنر خوشنویسی را به من کرامت فرمود؛ هدیه‌ای که با آن توانستم فرهنگ خدایی را تا حد توانم به تصویر بکشم. در تمام این ۶۵ سال فعالیت حرفه‌ای، همواره تلاش کرده‌ام آنچه را که خداوند به من بخشیده است، در راه خودش صرف کنم. سعی من بر این بوده که در طول این سال‌ها، اثری خلق نکنم که رضای خداوند در آن نباشد. حتی در موارد بسیاری که سفارش‌های مختلفی از سوی مشتریان داشتم، اولویت من همواره حفظ شأن این هنر معنوی و پیوند آن با حقیقت بوده است.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «ریشه‌ها» در گالری شیرین، نمایشگاه «حجم کم، فضای مشترک» در گالری اعتماد، نمایشگاه «آویختگی» در گالری ایرانشهر، نمایشگاه «باغ گذرگاه‌های نامکشوف» در گالری باوان، نمایشگاه «نگاه زایا» در گالری عصر و نمایشگاه گروهی «متانویا» در گالری نگاه، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۱۰ مهر افتتاح می‌شوند.