امام جمعه قرچک: مسئولین جمهوری اسلامی باید مردم خادم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی، بعد از ظهر جمعه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه قرچک، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام راحل(ره) و شهدای مدافع حرم، امنیت، سلامت و خدمت، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ ما و زینت‌بخش مجالس هستند و همه ما شدیداً محتاج دعای این عزیزان هستیم.

وی ضمن قدردانی از حضور مسئولان و مردم قرچک در این مراسم افزود: از مسئولان شهرستان، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، فرماندار، نماینده مردم، رؤسای ادارات، شهردار، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان دستگاه قضائی، روحانیون و همه مردم شریف شهرستان که در این مراسم حضور یافتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

امام جمعه قرچک همچنین با قدردانی از حضور مسئولان شهرستان‌های گرمسار و ورامین در این مراسم گفت: از فرماندار، معاون فرماندار، اعضای شورای تأمین و دیگر مسئولان شهرستان گرمسار که مسیر طولانی را طی کردند و در این مراسم حضور یافتند و همچنین مسئولان شهرستان ورامین صمیمانه تشکر می‌کنم.

آرامی در ادامه با اشاره به حضور حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی، امام جمعه پیشین قرچک، بیان کرد: از برادر عزیزم حجت‌الاسلام اسماعیلی تشکر می‌کنم، در همین چند روزی که با ایشان مراوده داشتم، شیفته شخصیت و اخلاق ایشان شدم و امیدوارم خداوند به ایشان عزت و توفیق روزافزون عطا کند.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَالَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمُنکَرِ» اظهار کرد: امروز جمعه و متعلق به وجود مقدس امام زمان(عج) است و همه ما باید خود را سرباز حضرت حجت(عج) بدانیم و برای تحقق آرمان‌های آن حضرت تلاش کنیم.

امام جمعه قرچک ادامه داد: همه ما به عنوان افرادی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولیت گرفته‌ایم و این نظام با خون قریب به ۳۰۰ هزار شهید آبیاری شده است، باید بدانیم وظیفه‌مان چیست و در مسیر تحقق اهداف این نظام چه باید بکنیم.

آرامی با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج گفت: قرآن کریم می‌فرماید کسانی که اگر در زمین به آنها قدرت و تمکن داده شود، نماز را برپا می‌دارند، زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. مصداق کامل این آیه وجود مقدس امام زمان(عج) است، اما هرکس به اندازه مسئولیتی که بر عهده گرفته و به اندازه تمکنی که پیدا کرده، در برابر خداوند و مردم مسئول است.

وی افزود: نخستین اقدام حکومت مهدوی و هر فردی که مسئولیتی بر عهده می‌گیرد، باید توجه به اقامه نماز باشد. نماز به تعبیر امام راحل(ره) کارخانه انسان‌سازی است و اگر می‌خواهیم جامعه را اصلاح کنیم، باید نماز را در جامعه ترویج دهیم.

امام جمعه قرچک با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به اقشار محروم و مستضعف گفت: «وَآتَوُا الزَّکَاةَ» یعنی نباید اجازه دهیم فقیر و نیازمند در جامعه دچار مشکل و آسیب شود. خدمت به قشر ضعیف جامعه باید مورد توجه مسئولان باشد؛ چرا که امام راحل همواره بر حمایت از مستضعفان و کوخ‌نشینان تأکید داشتند.

آرامی ادامه داد: سومین وظیفه، امر به معروف و نهی از منکر است و باید در این مسیر حرکت کنیم. انتظار من از مسئولان شهرستان قرچک نیز این است که در همین مسیر حرکت کنند؛ حضور در مساجد، نمازهای جمعه و جماعت، برنامه‌های دینی و خدمت به مردم، به‌ویژه قشر مستضعف، باید در اولویت باشد.

وی با بیان اینکه همه مسئولیت‌ها در خدمت به مردم خلاصه می‌شود، تصریح کرد: خوشا به سعادت کسانی که دغدغه‌شان خدمت به مردم است. مسئول جمهوری اسلامی باید بداند خدمت بدون ایمان و بدون روحیه انقلابی کافی نیست.

امام جمعه قرچک خاطرنشان کرد: مسئول جمهوری اسلامی و مسئول تراز این نظام مقدس باید دو ویژگی را همزمان داشته باشد؛ هم خادم مردم باشد و هم خادم مؤمن. امام حسن عسکری(ع) می‌فرمایند: «خصلتان لیس فوقهما شیء»؛ دو خصلت است که چیزی بالاتر از آنها نیست؛ ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران دینی.

آرامی در پایان تأکید کرد: مسئول تراز نظام جمهوری اسلامی باید اهل ایمان، تقوا، معنویت، مسجد، محراب و جماعت باشد و در کنار آن، نوکری و خدمت به مردم را نیز وظیفه خود بداند.

وی گفت: از خداوند می‌خواهیم به همه ما لیاقت دهد که مسئولانی مؤمن، مخلص، دلسوز و توانمند در خدمت به مردم باشیم و بتوانیم وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.