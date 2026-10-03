به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جامعه ایمن، سالم و اخلاق‌مدار محصول پرورش هنر در روح و روان دانش‌آموزان است و توجه به فعالیت‌های فرهنگی و هنری یکی از رویکردهای مهم آموزش و پرورش استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی افزود: پرورش استعدادهای دانش‌آموزان در حوزه‌های فرهنگی و هنری نقش مهمی در تقویت هویت، خلاقیت، اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان دارد و جشنواره فرهنگی هنری «فردا» نیز فرصت ارزشمندی برای شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها در سطح کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان استان در چهل‌وچهارمین دوره این جشنواره ادامه داد: ۳۱ دانش‌آموز بوشهری در مرحله کشوری جشنواره «فردا» در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری موفق به کسب رتبه و افتخار شدند.

وی بیان کرد: این موفقیت‌ها در رشته‌های مختلفی از جمله آفرینش‌های ادبی، رسانه و فضای مجازی، هنرهای نمایشی، هنرهای آوایی و هنرهای دستی و تجسمی به دست آمده است.

حضور دانش‌آموزان ۹ شهرستان و منطقه در جشنواره

دانشفر بیان کرد: دانش‌آموزان افتخارآفرین استان بوشهر از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان در این جشنواره حضور داشتند و توانستند با تکیه بر استعداد، خلاقیت، تلاش و پشتکار خود، توانمندی‌های دانش‌آموزان بوشهری را در سطح ملی به نمایش بگذارند.

وی بیان کرد: این دانش‌آموزان از مناطق بردخون، دیر، بوشهر، دشتستان، جم، تنگستان، کنگان، سعدآباد و شبانکاره موفق به کسب افتخار در مرحله کشوری چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی هنری «فردا» شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: گستردگی جغرافیایی موفقیت‌های به دست آمده نشان می‌دهد که استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان تنها محدود به یک منطقه یا شهرستان نیست و در نقاط مختلف استان ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که باید شناسایی و حمایت شود.

وی افزود: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست زمینه‌ای برای شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان، ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و فراهم کردن فرصت رقابت و تجربه‌اندوزی در سطح ملی است.

موفقیت دانش‌آموزان حاصل همراهی خانواده و مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با قدردانی از تلاش دانش‌آموزان و عوامل مؤثر در کسب این موفقیت‌ها اظهار کرد: موفقیت ۳۱ دانش‌آموز استان در مرحله کشوری، حاصل استعداد و تلاش خود دانش‌آموزان و همچنین همراهی خانواده‌ها و زحمات ارزشمند مدیران مدارس، مربیان، کارشناسان فرهنگی و هنری و مجموعه همکاران آموزش و پرورش در شهرستان‌ها و مناطق است.

وی تأکید کرد: حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان باید به عنوان بخشی از فرآیند تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد، چرا که این فعالیت‌ها علاوه بر شناسایی استعدادها، در شکل‌گیری شخصیت، افزایش اعتمادبه‌نفس و تقویت مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیز تأثیرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم زمینه حضور و درخشش بیشتر دانش‌آموزان استان در عرصه‌های فرهنگی و هنری فراهم شود و ظرفیت‌های موجود در مدارس و مناطق مختلف استان به شکل مناسب‌تری شناسایی و پرورش یابد.

چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی هنری «فردا» با هدف شناسایی، تقویت و معرفی استعدادهای دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری برگزار شد و دانش‌آموزان استان بوشهر با کسب ۳۱ موفقیت در مرحله کشوری، سهم قابل توجهی در این رویداد ملی به دست آوردند.