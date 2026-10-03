  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

دانش‌آموزان بوشهری در جشنواره فرهنگی هنری خوش درخشیدند

دانش‌آموزان بوشهری در جشنواره فرهنگی هنری خوش درخشیدند

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: موفقیت ۳۱ دانش‌آموز استان در مرحله کشوری جشنواره فرهنگی هنری «فردا» نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش‌آموزان بوشهری در حوزه‌های فرهنگی و هنری است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جامعه ایمن، سالم و اخلاق‌مدار محصول پرورش هنر در روح و روان دانش‌آموزان است و توجه به فعالیت‌های فرهنگی و هنری یکی از رویکردهای مهم آموزش و پرورش استان بوشهر محسوب می‌شود.

وی افزود: پرورش استعدادهای دانش‌آموزان در حوزه‌های فرهنگی و هنری نقش مهمی در تقویت هویت، خلاقیت، اعتمادبه‌نفس و مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان دارد و جشنواره فرهنگی هنری «فردا» نیز فرصت ارزشمندی برای شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها در سطح کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان استان در چهل‌وچهارمین دوره این جشنواره ادامه داد: ۳۱ دانش‌آموز بوشهری در مرحله کشوری جشنواره «فردا» در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری موفق به کسب رتبه و افتخار شدند.

وی بیان کرد: این موفقیت‌ها در رشته‌های مختلفی از جمله آفرینش‌های ادبی، رسانه و فضای مجازی، هنرهای نمایشی، هنرهای آوایی و هنرهای دستی و تجسمی به دست آمده است.

حضور دانش‌آموزان ۹ شهرستان و منطقه در جشنواره

دانشفر بیان کرد: دانش‌آموزان افتخارآفرین استان بوشهر از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان در این جشنواره حضور داشتند و توانستند با تکیه بر استعداد، خلاقیت، تلاش و پشتکار خود، توانمندی‌های دانش‌آموزان بوشهری را در سطح ملی به نمایش بگذارند.

وی بیان کرد: این دانش‌آموزان از مناطق بردخون، دیر، بوشهر، دشتستان، جم، تنگستان، کنگان، سعدآباد و شبانکاره موفق به کسب افتخار در مرحله کشوری چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی هنری «فردا» شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: گستردگی جغرافیایی موفقیت‌های به دست آمده نشان می‌دهد که استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان تنها محدود به یک منطقه یا شهرستان نیست و در نقاط مختلف استان ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که باید شناسایی و حمایت شود.

وی افزود: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست زمینه‌ای برای شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان، ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و فراهم کردن فرصت رقابت و تجربه‌اندوزی در سطح ملی است.

موفقیت دانش‌آموزان حاصل همراهی خانواده و مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با قدردانی از تلاش دانش‌آموزان و عوامل مؤثر در کسب این موفقیت‌ها اظهار کرد: موفقیت ۳۱ دانش‌آموز استان در مرحله کشوری، حاصل استعداد و تلاش خود دانش‌آموزان و همچنین همراهی خانواده‌ها و زحمات ارزشمند مدیران مدارس، مربیان، کارشناسان فرهنگی و هنری و مجموعه همکاران آموزش و پرورش در شهرستان‌ها و مناطق است.

وی تأکید کرد: حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان باید به عنوان بخشی از فرآیند تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد، چرا که این فعالیت‌ها علاوه بر شناسایی استعدادها، در شکل‌گیری شخصیت، افزایش اعتمادبه‌نفس و تقویت مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیز تأثیرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم زمینه حضور و درخشش بیشتر دانش‌آموزان استان در عرصه‌های فرهنگی و هنری فراهم شود و ظرفیت‌های موجود در مدارس و مناطق مختلف استان به شکل مناسب‌تری شناسایی و پرورش یابد.

چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی هنری «فردا» با هدف شناسایی، تقویت و معرفی استعدادهای دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری برگزار شد و دانش‌آموزان استان بوشهر با کسب ۳۱ موفقیت در مرحله کشوری، سهم قابل توجهی در این رویداد ملی به دست آوردند.

کد مطلب 6965978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها