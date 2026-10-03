به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوچرخه‌سواری در ۲ رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور نزدیک به ۶۰ ورزشکار منتخب از استان‌های همدان، تهران، کرمانشاه و کردستان در شرایط فنی مطلوبی برگزار شد.

برگزاری هم‌زمان و متمرکز سه رشته مجزای دانهیل، جاده و کراس‌کانتری از ویژگی‌های شاخص و کم‌نظیر این رویداد ورزشی بود که برای نخستین بار در سطح کشور با هدف ارتقای آمادگی فنی و سنجش توان همه‌جانبه ورزشکاران به اجرا درآمد.

در پایان این رقابت‌های فشرده و در مجموع امتیازات تیمی، تیم همدان موفق شد مقتدرانه بر سکوی نخست بایستد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. همچنین تیم‌های نهاوند و تویسرکان به‌ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند و تیم‌های کردستان و تهران نیز در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

حضور پرشمار چهره‌های برتر از استان‌های مطرح کشور سطح کیفی و فنی این رویداد را دوچندان کرد و تویسرکان بار دیگر ظرفیت شایسته خود را برای میزبانی از تورنمنت‌های ملی ورزش دوچرخه‌سواری به نمایش گذاشت.