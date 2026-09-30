عباس کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سطح رقابت‌های لیگ برتر امسال اظهار کرد: سطح لیگ برتر باشگاه‌های کشور امسال بسیار سخت و بالا است، حضور تیم‌ها و اسپانسرهای قوی و فعال در ورزش قهرمانی کشور باعث شده سطح مسابقات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و حضور سپاهان نیز به عنوان یکی از باشگاه‌های بزرگ کشور، وزن و اعتبار ویژه‌ای به لیگ برتر امسال بخشیده است.

وی افزود: رقابت با حریفان در بالاترین سطح ممکن دنبال می‌شود و بسیاری از ورزشکاران مطرح و باسابقه در قالب تیم‌های مختلف حضور دارند، این موضوع باعث شده مسابقات جذاب‌تر و در عین حال سنگین‌تر شود، ما نیز با آمادگی بالا و با بهره‌گیری از دانش و تجربه مربیانیمان فرشاد و فرزاد دادفر که در سطح جهانی صاحب دانش و تجربه هستند، توانستیم رقابت خوبی با حریفان داشته باشیم.

ملی‌پوش سپاهان گفت: حمایت باشگاه و حضور مربیان درجه یک دو عامل مهمی بود که به من کمک کرد به سکوهای قهرمانی برسم. حمایت‌های باشگاه شرایط مناسبی برای رسیدن به آمادگی مورد نیاز مسابقات فراهم کرد و در کنار آن، تمرینات سنگین و هدفمندی که با مربیان داشتم باعث شد از نظر جسمی و ذهنی به آمادگی مطلوب برسم و بتوانم بهترین عملکرد خود را در مسابقات به نمایش بگذارم.

کیانی ادامه داد: در مرحله دوم لیگ برتر که در قالب دواتلون برگزار شد و این رشته نیز تخصص من است، توانستم ۲ مدال شامل یک مدال طلا و یک مدال برنز به دست آورم، زمانی احساس غرور بیشتری داشتم که این موفقیت را با پیراهن پر افتخار سپاهان به دست آوردم امیدوارم بتوانم در ادامه نیز برای سرافرازی نام تیم تلاش کنم و نقش مؤثری در موفقیت‌های باشگاه داشته باشم.

وی گفت: تا اینجا و با گذشت ۲ مرحله، عملکرد مطلوبی داشتیم، هنوز ۲ مرحله دیگر از لیگ برتر باقی مانده است و امیدواریم با نظم، تلاش و انگیزه‌ای که در تیم وجود دارد، بتوانیم صدرنشینی خود را حفظ کنیم و در نهایت جام قهرمانی را به دیار زاینده‌رود بیاوریم.

این ورزشکار اظهار کرد: نقش کادر فنی بسیار تأثیرگذار بوده، مربیان و اعضای کادر فنی با تلاش شبانه‌روزی در کنار تیم و بازیکنان حضور دارند و این موضوع باعث شده ورزشکاران همواره احساس کنند مربی و کادر فنی در کنار آنها هستند. این حمایت انگیزه زیادی به ورزشکار می‌دهد و من نیز تمام تلاشم را کرده‌ام تا پاسخ زحمات کادر فنی و باشگاه را در میدان مسابقه بدهم.

وی بخش دوچرخه‌سواری ترای‌اتلون را یکی از دشوارترین مراحل این رشته دانست و گفت: در بخش دوچرخه‌سواری کار کمی دشوارتر است، زیرا ورزشکار در یک گروه چندنفره قرار می‌گیرد و باید با یک کار تیمی دقیق و هماهنگ این بخش را که طولانی‌ترین قسمت مسابقه است، پشت سر بگذارد، پس از آن نیز در بخش پایانی دویدن باید تمام فشار و توان خود را به کار بگیریم تا مسابقه را با بهترین نتیجه ممکن به پایان برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: سپاهان یک تیم منسجم است و همه اعضای تیم برای یکدیگر تلاش می‌کنند و در شرایط مختلف دست یکدیگر را می‌گیرند، امیدواریم با حفظ این انسجام بتوانیم در ۲ مرحله باقی‌مانده نیز بهترین نتایج را کسب کنیم.