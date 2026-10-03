توجه به ظرفیت سالمندان و فراهم کردن زمینه مشارکت آنها در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا قربانی اظهار کرد: سالمندان فقط دریافت‌کننده خدمت نیستند، بلکه تجربه کاری، شناخت محله، مهارت‌های خانوادگی، حافظه تاریخی و توان حل مسئله آنان سرمایه‌ای است که می‌تواند به خانواده و جامعه کمک کند.

وی افزود: زمانی که سالمند احساس کند دیده و شنیده می‌شود، پیوند اجتماعی او تقویت شده و زمینه کاهش تنهایی و انزوای اجتماعی فراهم می‌شود؛ بنابراین جامعه‌ای که از تجربه سالمندان استفاده می‌کند، هم انسانی‌تر است و هم می‌تواند از تجربه آنان در تصمیم‌گیری‌ها بهره ببرد.

کارشناس برنامه سالمندان مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین ادامه داد: مشارکت اجتماعی به این معناست که سالمند فرصت داشته باشد نظر خود را بیان کند، مسئولیتی متناسب با توانایی‌هایش بپذیرد، دانسته‌های خود را منتقل کند و نتیجه حضور و مشارکتش را ببیند.

قربانی گفت: گاهی فراهم کردن امکانات ساده‌ای مانند یک صندلی مناسب، نوشته‌های درشت، وسیله رفت‌وآمد یا آموزش کوتاه استفاده از تلفن همراه می‌تواند مسیر مشارکت اجتماعی سالمندان را هموار کند.

وی با اشاره به نقش خانواده در تقویت مشارکت سالمندان اظهار کرد: خانواده‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری را با سالمند تقسیم کنند و این مشارکت می‌تواند از برنامه دید و بازدیدهای خانوادگی تا مسائل مالی و موضوعات مرتبط با مراقبت را دربرگیرد.

کارشناس برنامه سالمندان مرکز بهداشت شهرستان قزوین بیان کرد: مشارکت سالمندان شکل‌های مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به آموزش یک مهارت به نوه‌ها، همکاری داوطلبانه در محله، همراهی با یک سالمند تنها، حضور در انجمن‌ها، فعالیت‌های هنری، باغبانی جمعی و مشورت در تصمیم‌های خانوادگی اشاره کرد.

قربانی ادامه داد: حتی سالمندانی که با محدودیت حرکتی مواجه هستند نیز می‌توانند از طریق تماس تلفنی، گروه‌های مجازی یا انجام فعالیت‌های خانگی، نقش مؤثری در خانواده و جامعه داشته باشند.

وی تأکید کرد: مشارکت دادن سالمندان به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های جسمی آنان نیست، بلکه باید متناسب با توانایی، علاقه و شرایط هر فرد فرصت حضور و اثرگذاری برای او فراهم شود.

کارشناس برنامه سالمندان مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت سالمندان و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان، علاوه بر تقویت ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، می‌تواند به انتقال تجربه میان نسل‌ها کمک کند و سالمندان را از یک دریافت‌کننده صرف خدمات به عضوی فعال و اثرگذار در خانواده و جامعه تبدیل کند.