۱۳ هزار و ۷۲۹ تذکر برای رفع سد معبر در اصفهان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرادیان‌نژاد اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری، اقدامات پیشگیرانه و اجرایی در حوزه تخلفات شهری با تمرکز بر رفع سد معبر، ساماندهی فعالیت‌های مزاحم شهری و کنترل تخلفات ساختمانی دنبال شد که در این مدت ۱۳ هزار و ۷۲۹ تذکر و پنج هزار و ۴۶۴ اخطار در ارتباط با تخلفات سد معبر صادر شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، تخلف ۹۹۴۹ متصدی صنفی در سطح شهر رفع شد و سه هزار و ۶۴۹ اخطاریه نیز برای جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز صادر شد که از این تعداد، یک‌هزار و ۳۴۲ مورد به رفع تخلف انجامید.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در حوزه ساماندهی معابر و فضاهای عمومی، برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رهاشده ۶۰۶ اخطاریه صادر و ۹۳ دستگاه خودرو از معابر شهری جمع‌آوری شد.

مرادیان‌نژاد گفت: در شش ماه نخست سال جاری از بساط‌گستری و دست‌فروشی یک‌هزار و ۴۳۴ نفر جلوگیری و یک‌هزار و ۴۰۹ متکدی نیز در سطح شهر هدایت و ساماندهی شدند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: طی این مدت از ادامه فعالیت و احداث در ۸۰۳ مورد زمین بایر جلوگیری شد و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل تخلفات ساختمانی در بخش‌های مختلف ادامه یافت.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان افزود: در این مدت از افزایش غیرمجاز طبقات ۵۶۹ ساختمان، انجام تعمیرات داخلی غیرمجاز در دو هزار و ۶۲۲ ساختمان، تبدیل وضعیت یک‌هزار و ۴۴ ساختمان و فعالیت هفت‌هزار و ۲۵۳ کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری شد.

وی با اشاره به اجرای آرای قانونی در حوزه رفع مزاحمت‌های شهری تصریح کرد: در چارچوب بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها، ۱۹۶ رأی قضائی مربوط به رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات لازم و تعطیلی اجرا شد.

مرادیان‌نژاد ادامه داد: بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها نیز ۱۶۰ رأی درباره رفع خطر از بناهای حادثه‌آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف به معابر عمومی اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها نیز طی شش ماه نخست سال جاری ۳۶۱ رأی در شهر اصفهان اجرا شد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به کنترل دفع ضایعات ساختمانی در سطح شهر اظهار کرد: در این بخش، علاوه بر پیشگیری از تخلیه مصالح و نخاله در معابر عمومی، با کارگاه‌های ساختمانی ایجادکننده سد معبر نیز برخورد شده است.

وی افزود: در این زمینه پنج‌هزار و ۶۵ اخطار صادر و فعالیت ۵۱۲ کارگاه ساختمانی متخلف نیز متوقف و این کارگاه‌ها تعطیل شدند.