  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

۱۳ هزار و ۷۲۹ تذکر برای رفع سد معبر در اصفهان صادر شد

۱۳ هزار و ۷۲۹ تذکر برای رفع سد معبر در اصفهان صادر شد

اصفهان -مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: طی شش ماه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۷۲۹ تذکر برای رفع سد معبر صادر و تخلف ۹۹۴۹ متصدی صنفی در سطح شهر برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرادیان‌نژاد اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری، اقدامات پیشگیرانه و اجرایی در حوزه تخلفات شهری با تمرکز بر رفع سد معبر، ساماندهی فعالیت‌های مزاحم شهری و کنترل تخلفات ساختمانی دنبال شد که در این مدت ۱۳ هزار و ۷۲۹ تذکر و پنج هزار و ۴۶۴ اخطار در ارتباط با تخلفات سد معبر صادر شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، تخلف ۹۹۴۹ متصدی صنفی در سطح شهر رفع شد و سه هزار و ۶۴۹ اخطاریه نیز برای جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز صادر شد که از این تعداد، یک‌هزار و ۳۴۲ مورد به رفع تخلف انجامید.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در حوزه ساماندهی معابر و فضاهای عمومی، برای جمع‌آوری خودروهای فرسوده و رهاشده ۶۰۶ اخطاریه صادر و ۹۳ دستگاه خودرو از معابر شهری جمع‌آوری شد.

مرادیان‌نژاد گفت: در شش ماه نخست سال جاری از بساط‌گستری و دست‌فروشی یک‌هزار و ۴۳۴ نفر جلوگیری و یک‌هزار و ۴۰۹ متکدی نیز در سطح شهر هدایت و ساماندهی شدند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: طی این مدت از ادامه فعالیت و احداث در ۸۰۳ مورد زمین بایر جلوگیری شد و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل تخلفات ساختمانی در بخش‌های مختلف ادامه یافت.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان افزود: در این مدت از افزایش غیرمجاز طبقات ۵۶۹ ساختمان، انجام تعمیرات داخلی غیرمجاز در دو هزار و ۶۲۲ ساختمان، تبدیل وضعیت یک‌هزار و ۴۴ ساختمان و فعالیت هفت‌هزار و ۲۵۳ کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری شد.

وی با اشاره به اجرای آرای قانونی در حوزه رفع مزاحمت‌های شهری تصریح کرد: در چارچوب بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها، ۱۹۶ رأی قضائی مربوط به رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات لازم و تعطیلی اجرا شد.

مرادیان‌نژاد ادامه داد: بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها نیز ۱۶۰ رأی درباره رفع خطر از بناهای حادثه‌آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف به معابر عمومی اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها نیز طی شش ماه نخست سال جاری ۳۶۱ رأی در شهر اصفهان اجرا شد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به کنترل دفع ضایعات ساختمانی در سطح شهر اظهار کرد: در این بخش، علاوه بر پیشگیری از تخلیه مصالح و نخاله در معابر عمومی، با کارگاه‌های ساختمانی ایجادکننده سد معبر نیز برخورد شده است.

وی افزود: در این زمینه پنج‌هزار و ۶۵ اخطار صادر و فعالیت ۵۱۲ کارگاه ساختمانی متخلف نیز متوقف و این کارگاه‌ها تعطیل شدند.

کد مطلب 6966491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه اتوگالریهای خودرو سمت چمران کلا پیاده رو ومعابر عمومی را جهت عرضه و نمایش خودرو بسته اند و هیچ نهادی هم پاسخگو نیست ، هر نوع اعتراضی نیز منجر به ایجاد ناراحتی و درگیری فیزیکی میشود با شاگرد نمایشگاهیها ،پلیس راهور هم میگوید با شهرداری باید هماهنگ کنید شهرداری میگوید چون خودرو است با راهور الان کجا باید پیگیری شود در خصوص پارک خودرو برای فروش و سد معبر کردن معابر عمومی و پیاده روهای که مخصوص انسان است نه خودرو و موتورسیکلت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها