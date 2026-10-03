به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، سعیدرضا کوهی با اشاره به سیاست‌های کلان بانک در زمینه حمایت از شرکت‌های تابعه و رونق‌بخشی به پروژه‌های ساختمانی اظهار داشت: بانک مسکن در راستای اجرای شیوه‌های نوین تأمین مالی و هم‌افزایی میان بازار پول و سرمایه، برای نخستین بار، پذیرش رکن ضامن را برای انتشار صکوک مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت به درخواست شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس(سهامی عام) و از شرکت‌های تابعه بانک مسکن اجرایی کرد.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری، انتشار این اوراق را نقطه عطفی در تأمین سرمایه در گردش پروژه‌ها برشمرد و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه در کنار سایر ابزارهای تامین مالی بخش ها، علاوه بر کاهش فشار بر منابع نقدینگی، بستری شفاف، چابک و کارآمد را برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مجموعه شرکت‌های تابعه بانک مسکن فراهم می‌آورد.

کوهی در پایان ابراز امیدواری کرد که این مدل تأمین مالی موفق، به‌عنوان الگویی پایدار در سایر شرکت‌های تابعه و پروژه‌های بخش مسکن و ساختمان گسترش یابد.