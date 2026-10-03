تقدیر امام جمعه دیلم از حضور مردمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تجلیل از حضور مستمر و اثرگذار حجت‌الاسلام محمد کنارکوه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم، در میان مردم و مساجد این شهرستان، ظهر شنبه لوح سپاسی از سوی حجت‌الاسلام محمود اسدی امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیلم به ایشان اهدا شد.

در متن این لوح با اشاره به اهمیت حضور مسئولان در میان مردم و شنیدن مطالبات و دغدغه‌های آنان، از حضور هفتگی و مستمر حجت‌الاسلام کنارکوه در سطح مساجد شهرستان دیلم و ارتباط مستقیم با مردم تقدیر شده است.

در این لوح همچنین بر نقش این حضور در تقویت اعتماد عمومی، پاسخگویی به مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه تأکید و از تلاش‌ها و خدمات ایشان در مسیر خدمت به مردم و تحقق عملی فریضه امر به معروف و نهی از منکر قدردانی شده است.