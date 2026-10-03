سوخت قاچاق و تریاک در باغ شخصی در گلشهر کشف شد

سرهنگ علی‌اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس در راستای رسالت خطیر صیانت از منابع و امنیت عمومی جامعه، با هرگونه فعالیت زیرزمینی که تاراج سرمایه‌های ملی یا تباهی جوانان را هدف گرفته باشد، بدون کمترین مماشات برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی رصدهای مستمر پلیسی و کسب اخبار موثق مبنی بر دپو و توزیع خارج از شبکه مقادیر قابل‌توجهی بنزین در یکی از باغات حاشیه شهر گلشهر، موضوع بلافاصله با حساسیت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مشترک ماموران کلانتری ۱۵ گلشهر و پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گلپایگان تصریح کرد: تیم‌های ویژه پلیس پس از تکمیل تحقیقات اولیه و احراز فعالیت‌های مشکوک در محل، با هماهنگی کامل مرجع قضائی و با رعایت اصول دقیق عملیاتی وارد مخفیگاه مورد نظر شدند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی تخصصی از این محوطه موفق شدند بالغ بر یک‌هزار لیتر سوخت یارانه‌ای از نوع بنزین را که به‌صورت کاملاً غیرمجاز، ناایمن و به قصد توزیع خارج از شبکه دپو شده بود، کشف و تحویل مراجع ذی‌صلاح دهند.

کشف محموله افیونی در بازرسی از خودروی متهم

سرهنگ محمدی به توسعه دامنه بازرسی‌ها در جریان این مأموریت اشاره کرد و افزود: پلیس در ادامه تفتیش محل، به یک دستگاه خودروی سواری پژو که در محوطه باغ متوقف بود مشکوک شد و در جریان بازرسی دقیق از آن، موفق شد مقدار یک کیلو و ۵۰۰ گرم ماده مخدر سنتی از نوع تریاک را که به شیوه ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط کند.

این مقام ارشد انتظامی شهرستان گلپایگان با اشاره به دستگیری عامل اصلی این پرونده خاطرنشان کرد: در جریان این ضربه عملیاتی، یک متهم اصلی دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده کیفری با عناوین اتهامی قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت و حمل و نگهداری مواد افیونی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا گردید.

سرهنگ محمدی با هشدار به فرصت‌طلبانی که قصد سوءاستفاده از پوشش‌های حومه‌ای و باغات برای اقدامات مجرمانه دارند، نقش مشارکت مردمی را در برقراری امنیت بی‌بدیل دانست و از عموم شهروندان خواست هرگونه تحرک مشکوک پیرامون قاچاق کالا، سوخت یا خرید و فروش مواد مخدر را بلافاصله از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در اختیار خادمان خود در فراجا قرار دهند.