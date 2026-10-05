عیان شدن ارزش عشق در گذر زمان؛ جشنواره کوتاه به جوانان مستعد توجه کند!

ابوالفضل ساعی کارگردان فیلم کوتاه «دو خط موازی» که از آثار راه‌یافته به چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این اثر توضیح داد: «دو خط موازی» به این مفهوم می‌پردازد که که دارایی ما صرفاً ملک و املاک، ماشین، خانه و از این قبیل چیزها نیست. آدم‌هایی که دوستشان داریم و خانواده ما نیز دارایی ما هستند و باید قدرشان را بدانیم. آنها نیاز به رسیدگی و توجه دارند و نبودشان واقعاً می‌تواند خلأها و فضای خالی بسیاری در زندگی ما ایجاد کند.

وقتی جایگاه عشق عیان می‌شود

وی ادامه داد: اگر بخواهم دغدغه ساخت فیلم را بهتر بگویم؛ ماجرا درباره یک دختر است که سال‌ها پیش با پسری دوست بوده است. این ۲ نفر یکدیگر را دوست داشتند و قرار بوده تا کارهای زیادی با هم انجام بدهند. اما دختر که سودای پیشرفت و سودای آینده در سر داشته است، تصمیم می‌گیرد برای درس خواندن از شهرستان به تهران بیاید. سپس دختر این پسر را رها می‌کند و به زندگی خودش می‌رسد. سال‌ها می‌گذرد تا اینکه یک اتفاق باعث مواجهه دوباره آنها می‌شود. آنجا ما تازه می‌فهمیم که با وجود اینکه دختر اکنون شاید به موفقیت‌های زیادی رسیده و یک آدم مستقل است، اما نبود آن عشق چه فضای خالی بزرگی در زندگی او ایجاد کرده است. انگار ارزش آن آدم و آن عشق برای او عیان می‌شود. او در یک موقعیت دوگانه قرار می‌گیرد که تصمیم بگیرد به این آدم نزدیک بشود یا نشود.

ساعی درباره فرایند تولید این پروژه بیان کرد: در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۵ طرح کار حاضر شد. آن را به باشگاه سوره ارائه دادم و روی آن کار کردیم تا به یک نسخه نهایی رسید. فیلمنامه پنج شش بار بازنویسی شد و در نهایت تصمیم گرفتیم که برای تولید آن اقدام کنیم. ما اواخر تیر وارد مرحله تولید شدیم که چهار روز طول کشید. یک سری سختی‌های تولید هم همراه ما بود که البته فیلم کوتاه همیشه این سختی‌ها را دارد. زمان هم خیلی کم بود؛ یعنی برای آخر تیر برنامه‌ریزی کرده بودیم و بیستم تیر تازه اقدام به ضبط کردیم. ما یک نسخه اولیه به جشنواره رساندیم تا فقط کار به جشنواره برسد، اما مرحله پس‌تولید تقریباً یک پروسه یک ماه تا یک ماه و نیم زمان برد تا به نسخه کامل رسیدیم و اکنون کار آماده پخش است.

فیلم کوتاه بازگشت مالی ندارد

این کارگردان جوان درباره چالش‌های اقتصادی این فیلم عنوان کرد: در کل فیلم کوتاه چون بازگشت مالی خاصی ندارد، خیلی به آن نگاه اقتصادی نمی‌شود و این امر طبیعی است. من در فیلم قبلی خودم «خسرو ۱۲۷» که آن هم در جشنواره حضور داشت، با چالش‌های تولید و چالش‌های اقتصادی زیادی مواجه بودم. در این کار هم همین‌طور بود. به هر حال ما نتوانستیم آن‌طور که باید هزینه کنیم؛ مثلاً هزینه طراحی صحنه بسیار بالا بود و مجبور شدیم قدری استاندارد خود را پایین‌تر بیاوریم و از خیلی چیزهای دیگر بزنیم. به عنوان مثال، این کار به نظر من باید در شش روز ضبط می‌شد، اما ما چهار روز برای ضبط وقت گذاشتیم. این زمان برای سینما استاندارد نیست، اما چون پول کافی نبود مجبور شدیم زمان ضبط را کم کنیم.

ساعی در پایان با اشاره به جشنواره فیلم کوتاه تهران و شانس شناسایی استعدادها اظهار کرد: جشنواره عموما تاحدی متغیر است؛ یعنی هر سال که جشنواره برگزار می‌شود، بستگی به شرایط آن سال دارد که چقدر فیلم ساخته شده است، مدیریت جشنواره به چه نحو است و تیم اجرایی و سیاست‌های جشنواره در آن سال خاص چیست. در این جشنواره پیش آمده است که کشف استعداد داشته باشیم، اما موردی هم بوده که در یک سال به فیلمسازی جایزه داده‌اند که پیش از آن حتی فیلم سینمایی هم ساخته بوده است! به نظر من اصلاً جایزه نباید به چنین کسی تعلق بگیرد، چراکه فیلم کوتاه بستر مناسبی برای معرفی سینماگران جوان است؛ کسانی که تازه می‌خواهند پا به این عرصه بگذارند. در کل جشنواره هم به دیده شدن فیلم و هم به دیده شدن فیلمساز بسیار کمک می‌کند. جشنواره تهران در حوزه فیلم کوتاه بسیار معتبر است، بیشترین مخاطب را دارد و بیشترین بعد رسانه‌ای را دارا است و این اهمیت زیادی دارد.



فیلم کوتاه «دو خط موازی» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل ساعی مهربانی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور، پس از پایان مراحل تولید، به بخش «وطن به روایت من» چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا کرده است. «دو خط موازی» روایتی از فاصله‌ای است که زمان میان آدم‌ها می‌اندازد و از ردپای خاطراتی می‌گوید که گاه پس از سال‌ها دوباره خود را به زندگی بازمی‌گردانند.



این فیلم کوتاه از تولیدات باشگاه فیلم سوره است و اکنون با حضور در بخش «وطن به روایت من» چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، در مسیر نمایش و رقابت جشنواره‌ای قرار گرفته است. پیش از این نیز فیلم‌های کوتاه «به رنگ بی‌رنگ» و «خسرو ۱۲۷» به کارگردانی ابوالفضل ساعی مهربانی در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشته‌اند و «دو خط موازی» سومین حضور این فیلمساز در این رویداد سینمایی به شمار می‌آید.



عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از بازیگران: هادی شیخ الاسلامی، الهام شفیعی، نیلوفر اخوان، مژده عباسی و شایان شایسته، مجری طرح و مدیر تولید : حنیف عسکری، مدیر فیلمبرداری: محمدحسین عبدی، دستیار اول کارگردان و : سید ابوالفضل موسوی، برنامه ریز: میثم الفتی، دستیار دوم کارگردان : سحر غفرانی، طراح صحنه: آرمان میربابایی، طراح لباس: راحیل روحانی فر، طراح چهره‌پردازی: هادی لطفی، مدیر صدابرداری: کیوان نصیری خرم، تدوین: محمدرضا آقا محمدی، اصلاح رنگ و نور و جلوه های ویژه بصری: فائزه نظیری، طراحی و ترکیب صدا: علی سوهانی، منشی صحنه: سودابه صفری، مدیر تدارکات: محمد رهبر، مدیر روابط عمومی: امیرعباس کنعانی و عکاس: شکرانه کریم.