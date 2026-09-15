به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «دره لاکپشتها» به کارگردانی داریوش کرمپور، پس از ارزیابی هیات داوران، موفق شد به جمع ۲۷ اثر راهیافته به بخش مسابقه چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه پیدا کند؛ رویدادی که بار دیگر نام سینمای بوشهر را در ویترین تخصصیترین جشنواره سینمای کوتاه کشور به ثبت رساند.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: دره لاک پشت ها» به دلیل چالشهای فنی و مالی در مرحله تولید متوقف مانده بود و با حمایتهای انجمن سینمای جوانان استان بوشهر در ماههای گذشته به سرانجام رسید و اکنون آماده رقابت در سطح ملی شده است.
رسول پولادی، ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت، اظهار داشت: راهیابی"دره لاکپشتها" به جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، بار دیگر گواهی بر ظرفیت فیلمسازی در استان بوشهر است. این اتفاق سبب شده تا نام فیلمسازان جوان بوشهری مجدداً در میان آثار شاخص یک رویداد تخصصی سینمایی مطرح شود.
پولادی ادامه داد: تداوم این حضور، زمینهای برای معرفی بیش از پیش ظرفیتهای سینمایی استان در جشنوارههای معتبر داخلی و خارجی فراهم میآورد. امیدواریم با ارزیابیهای هیات داوران در مراحل بعدی، شاهد نامزدی این اثر در بخش جوایز جشنواره و کسب افتخاری دیگر برای جامعه هنری استان بوشهر باشیم.
مدیر انجمن سینمای جوانان بوشهر با اشاره به اینکه «دره لاک پشت ها با تکیه بر نگاهی انسانی و ضدجنگ تولید شده یادآور شد: «داریوش کرمپور» سازنده این فیلم فارغالتحصیل رشته کارگردانی سینما است و پیش از این ساخت فیلمهای کوتاه «ابدیت و یک روز»، «منطقه ۱۲» و «فاصله» را در کارنامه خود دارد.
شایان ذکر است چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به عنوان یکی از رویدادهای مورد تایید آکادمی اسکار، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار خواهد شد.
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